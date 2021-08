Feridas de pele, otites, doenças dermatológicas, lesões bucais e até mesmo doenças degenerativas que afetam os felinos, podem ser tratadas com LED e laser. Esse tratamento recebe o nome de fototerapia, e funciona com a ação de luzes terapêuticas, que são capazes de curar diversas patologias.

“Os maiores benefícios deste tratamento são a rapidez com que ele mostra resultados, além de ser indolor e eficiente para aplicações em diversas patologias. Essa terapia funciona através de estímulos de luzes com cores e doses específicas, o que é chamado de fotobiomodulação, e promove o equilíbrio e potencialização do organismo do animal”, explica o gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ecco Vet, Lucas Sousa.

Um dos grandes usos do LED e do laser no tratamento de felinos é a laser acupuntura.

“Estes animais tendem a ser menos receptivos em relação ao uso de agulhas na acupuntura, quando comparado a cães, por exemplo e com a laser acupuntura é possível exercer a medicina tradicional chinesa sem necessidade de um estímulo invasivo, que causa incômodo ao animal”, afirma Sousa.

Para os tratamentos realizados em felinos são utilizadas três luzes, que podem atuar de maneira isolada ou combinadas, de acordo com a necessidade do paciente e da patologia a ser tratada, sendo elas:

LED azul: Possui ação bactericida e fungicida, promove hidratação, limpeza dos tecidos, previne e trata infecções. “Essa luz tem a capacidade de potencializar a ação de produtos e fármacos tópicos e trazer mais brilho e sedosidade para os pelos dos animais”, comenta Lucas Sousa.

LASER VERMELHO: Controla processos inflamatórios, atua na regeneração de tecidos, melhora da vascularização e angiogênese, estimula síntese de colágeno e elastina, estimula a produção de ATP, realiza a acupuntura veterinária não invasiva.

LASER INFRAVERMELHO: Tem a função analgésica para o tratamento da dor, como principal ponto, atua na drenagem linfática e de edemas, tem efeito anti-inflamatório profundo e aumenta em 40% a absorção de produtos e fármacos. “Essa luz promove também a bioestimulação profunda- regeneração de ossos, nervos, cartilagens, entre outros e realiza a acupuntura veterinária não invasiva”, aponta Sousa.

Com o laser vermelho é possível ainda fazer a terapia ILIB, que age diretamente na melhora da imunidade e qualidade de vida do animal. “Essa vertente da terapia é a irradiação do laser vermelho na circulação sanguínea do animal, tudo de maneira não invasiva, através da aplicação do laser sobre artérias específicas do animal, como artéria femoral, localizada na pata traseira. O tempo de aplicação é de, em média, 5 minutos para agir sobre o corpo todo do paciente”, afirma o gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ecco Vet.

Esse estímulo, com o laser vermelho, trabalha com o objetivo de manter equilíbrio do organismo, garantindo mais energia para todas as células do paciente e aumentando a eficácia do sistema imunológico dos felinos.

“A fototerapia, de forma geral trabalha com luzes terapêuticas, que não possuem malefícios, sendo uma terapia com baixíssima taxa de contraindicações, porém em filhotes e neonatos devemos evitar aplicações sobre a epífises proximal e distal- linhas de crescimento”, comenta Lucas Souza. Esse tratamento também não é indicado para ser utilizado em patologias oculares se emitido sobre o globo ocular e para pacientes oncológicos não se deve aplicar sobre a região tumoral.