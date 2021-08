No dia 22 de julho, completou-se exatamente quatro anos que Marquinhos saiu aclamado do estádio Gamla Ullevi, na Suécia, na conquista brasileira da Gothia Cup/2017 – os dois gols da vitória do Clube Pequeninos do Jockey saíram dos pés dele. Na 3ª-feira, dia 20, Marquinhos saiu consagrado do estádio El Cilindro, na Argentina – participou de todos os três gols da vitória tricolor, e foi o autor do segundo gol. É agora o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo em uma disputa de Libertadores.

Há outra coincidência entre a noite de terça e o dia 22 de julho de 2017. Naquele ano, o Clube Pequeninos do Jockey estava desde 2005 sem ganhar uma Gothia Cup. E nesta 3ª-feira, o São Paulo encerrou o jejum de estar desde 2005 sem ganhar uma partida na Argentina. Nestes dois episódios separados por quatro anos, Marquinhos é o traço de união.

Marcus Vinícius Oliveira Alencar chegou ao Clube Pequeninos do Jockey no dia 6 de agosto de 2010, aos 7 anos de idade. No ano seguinte passou a treinar no núcleo que o Pequeninos do Jockey manteve em convênio com o São Paulo FC. No ano de 2017 Marquinhos integrou a 32ª viagem do Pequeninos do Jockey à Europa. Foi o artilheiro (57 gols) daquela temporada europeia dos garotos comandados por José Guimarães Junior, fundador do clube há 51 anos.

Na conquista da Gothia Cup-2017 foram de Marquinhos os dois gols do título. Naquele ano o Pequeninos do Jockey estava há 12 anos sem vencer o torneio mais cobiçado das competições mundiais infanto-juvenis da Escandinávia. A Gothia/2017 teve 1.763 times de 82 países.

Uma semana depois da quebra daquele jejum sem título na Suécia, o Pequeninos do Jockey foi campeão da Dana Cup-2017 na Dinamarca, e novamente com dois gols de Marquinhos.

São Paulo F. C. campeão Paulista com atletas do Pequeninos do Jockey

Com 50 anos de tradição na formação de jogadores de futebol, o Clube Pequeninos do Jockey é uma associação desportiva sem fins econômicos, focada na inclusão social. É considerado referência no esporte, tendo revelado milhares de profissionais ao mercado, reconhecido pela mídia especializada como grande centro formador de atletas de alto rendimento.

José Guimarães Junior, fundador do Pequeninos do Jockey, trabalha desde o início do projeto com destaques do meio futebolístico. Atualmente, o São Paulo Futebol Clube possui muitos atletas com início de sua formação feitos no Pequeninos em suas categorias de base. No time campeão, os craques titulares Luan e Liziero foram formados pelas categorias de base do Clube Pequeninos do Jockey.