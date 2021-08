No último dia 4 aconteceu novo plantio de mudas na praça Guilherme Kawall. A ação faz parte de projeto idealizado pela associação de bairro AME Jardins que tem como objetivo a criação de hortas comunitárias nos bairros Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Este foi o terceiro dia de atuação.

A primeira ação foi realizada no dia 28 (dia do Agricultor), seguida pelo dia 31 (dia do Vigilante da Natureza), e deve seguir pelas praças dos jardins com a coordenação da AME Jardins. Além da praça Guilherme Kawall, outras três da região também foram contempladas: praça Coronel Pires de Andrade, Gastão Vidigal e General San Martin.

Desta vez a associação recebeu doações de plantas medicinais realizadas pelo Shopping Eldorado, sendo elas: erva cidreira, capim santo, erva doce, hortelã e limonete. Nas demais praças, também participaram das doações moradores da região e a Subprefeitura de Pinheiros com doação de mudas nativas e hortaliças.

“A ideia das hortas comunitárias vai ao encontro dos pilares da AME: levar mais verde para a cidade de São Paulo. Além de trazer qualidade de vida para a população, também traz integração e senso de pertencimento para toda a comunidade do Jardins”, explica Daniela Seibel, presidente da AME Jardins.

O plantio das mudas será realizado pelos próprios moradores da região, tendo previsão de início às 15h na praça Guilherme Kawall.

AME Jardins

A AME Jardins é uma associação de moradores criada em 2007 por pessoas que vivem e trabalham nos bairros dos Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. A organização é financiada pelos próprios moradores e empreendedores da região que se uniram para fazer a ponte entre a comunidade e o poder público, ajudando a tomar decisões e agir na região em prol do bem-estar da população, quando necessário.