Restaurante Tasca do Zé e da Maria, tendo somo sócios José Maria Pereira e Ernestino Gomes, completou, no dia 29 de julho, 10 anos de muito sucesso e realizações, desejando que esse ano se repita em infinitas vezes e que cada vez existam mais motivos a comemorar. “Obrigada a todos os familiares, amigos, colaboradores e clientes por este aniversário tão especial e que se repita por muitos e muitos anos”, comemoram os sócios.

O restaurante do bairro de Pinheiros, em São Paulo, conhecido pela tradição dos sabores portugueses em seus pratos, foi totalmente remodelado, cores novas desde sua fachada, todas as louças foram trocadas e ganhou uma belíssima adega.

A casa portuguesa apresenta receitas tradicionais preparadas pelo sócio e chef Ernestino Gomes, que tem em seu currículo passagem pelo restaurante Antiquarius. Entre os pratos que se destacam no cardápio estão o Bacalhau a Lagareiro, o Cordeiro da Tasca e o Picadinho.

José Maria, carinhosamente chamado de Zé , tem todo um brilho especial ao atender seus clientes e relata que o nome e a logomarca do restaurante foram criados pelo publicitário Washington Olivetto: o bigode maior simboliza o Zé e o menor, a Maria.

A Tasca do Zé e da Maria conquistou uma clientela grande e indicações dos principais meios especializados. O ambiente relaxante transforma a hora do almoço em um momento único de tranquilidade em meio à correria do dia a dia.

Serviço: Tasca do Zé e da Maria. Rua dos Pinheiros, 434. Fone: 3062-5722 delivery 9 4922-9860