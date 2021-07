Moradores locais continuam relatando aglomerações no Largo da Batata no período noturno e principalmente nos finais de semana. A Polícia Militar afirma, junto com a CET e Subprefeitura que estão fiscalizando o local, mas não é a realidade pelo depoimento dos moradores, que reclamam das algazarras e barulhos noturnos com frequência.

Reclamações constantes

“Integrantes do CONSEG Pinheiros prometeram dar atenção ao Largo da Batata. Precisamos cobrar mais, porque ninguém aguenta as aglomerações e barulho.”I.P.

“A pandemia já acabou no Largo da Batata? Sempre com festas e arruaças.“S.R.

“A falta de iluminação e o espaço livre do Largo da Batata, são um convite para reuniões, aglomerações e muita música e ‘bebedeira’. É necessário uma fiscalização mais permanente e severa no local.” A.M.

“Destruíram Pinheiros e Vila Madalena…”A.M.

“Hoje a noite promete…. Agora as 20h15 a Rua Guaicui lotada e a Pe Carvalho já metade da pista tomada por pessoas e ambulantes, com as malditas caixas de som tocando ‘lixo’ em alto volume. Largo da Batata também sempre cheio e com ambulantes….”J.M.R.

Polícia afirma fiscalizar

A Polícia Militar informa que apoia todos os órgãos municipais e estaduais competentes nas fiscalizações de aglomerações. Nos últimos dias 22, 23 e 24 de julho, a PM apoiou a Subprefeitura de Pinheiros, CET e demais fiscais da prefeitura junto ao Largo da Batata, Rua Guaicui, Rua Padre Carvalho e também pela Praça Benedito Calixto, objetivando não apenas a preservação da ordem pública, mas também realizando a segurança dos frequentadores dos bares da região de Pinheiros. Dessa forma, garantiu a segurança dos fiscais da Prefeitura durante o momento de dispersão, permitindo a limpeza da região.

Prefeitura

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que, desde o dia 1º de julho, o órgão tem orientado munícipes sobre a importância e a necessidade do uso correto de máscaras de proteção facial, para evitar a propagação de gotículas nasais ou salivares no ambiente.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana realiza policiamento diariamente por meio de rondas com viaturas e motocicletas na região do Largo da Batata, em Pinheiros. Os agentes da GCM vêm se empenhado em conscientizar as pessoas sobre a importância do distanciamento social, das medidas de higiene, uso adequado da máscara facial, álcool gel e reforçando a adoção de medidas estabelecidas pela Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária.

A Prefeitura ainda destaca que os agentes da Guarda Civil Metropolitana integram o Comitê de Blitzes prestando apoio nas ações de combate a aglomerações e aos demais órgãos fiscalizatórios no combate ao novo coronavírus.