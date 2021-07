Mesmo com a presença da covid-19, moradores relatam público em festas na região. A Vila Madalena é conhecida por ser um reduto boêmio. Porém, moradores relatam desrespeito às leis que regem a ‘Lei do Silêncio’, principalmente do ‘Sampa Hostel’, localizado na rua Girassol, 519, com muitas reclamações de som altíssimo. A Polícia afirma que, ao ser acionada, faz registros dos perigos ligados à pandemia.

Moradores apontam barulho na região

“O ‘Sampa Hostel’ mais uma vez com a música nas alturas, desde as 15:00 horas, em plena sexta feira, infernizando que está em home office e não consegue sequer se concentrar. Absurdo tocar frequentemente e não ter nenhum tipo de proteção acústica para respeitar minimamente a vizinhança. Como fazer?” C.S.

“Sinceramente? Complicado está situação de Pinheiros, uma vez eu e dois vizinhos, chamamos a viatura da PM e pedimos para abrir ocorrência. Fomos para a delegacia abrir um BO. Funciona ? Não, mas dá um susto.” B.B.

“Lei do silêncio é a partir das 22 h. Infelizmente nessa pandemia a gente vê dessas coisas. Aqui sofro com vizinhos. Músicas insuportáveis, bagunça. O poder público nada pode fazer, pois é de dia. Eu tento abafar o som….” D.B.B.

“Infelizmente o respeito mútuo acabou. As pessoas só pensam em si. As autoridades não fazem nada.” C.A.

“As autoridades só preocupam-se com o dinheiro do Carnaval.”H.P.

“Falamos com a dona do ‘Sampa Hostel’ (que nunca está presencialmente aqui) e ela se acha no direito de alugar o espaço para eventos. Quer fazer isso, beleza, mas coloque proteção acústica. Fui pessoalmente reclamar e só aumentou minha enxaqueca. Chamei a policia e fiz denúncia na Defesa Civil e nada…” C.A.

“Chame 156 da Prefeitura e a PM.” I.P.

“Entrei em contato, por wattsapp com a responsável pelo ‘Sampa Hostel. Ela ficou de chamar um técnico, mas pelo diálogo, não parece muito disposta a fazer alterações. Mas é impossível conviver com o som na altura que colocam.” F.N.

Sampa Hostel responde

“Não temos som após as 22h. Essa é a nossa principal regra. O som sempre acaba no máximo as 22h e quando temos banda o horário limite é às 20h. Te convido a ir no local e verificar você mesmo que o som acaba sempre às 22h ou antes. Isso é algo que levo muito a sério em respeito aos vizinhos. Inclusive nossos hóspedes pedem pra ter musica após esse horário e nem música ambiente permitimos. Além disso temos controle de decibéis até as 22h. Fazemos festas do hostel faz anos e nunca tivemos problemas com vizinhos, agora que temos uma vizinha que está reclamando pois ela não quer som em horário nenhum.

Possuímos alvará de funcionamento. Estamos 100% regularizados como sempre estivemos. Somos um estabelecimento sério. Nosso espaço é completamente aberto e isso contribui para a propagação do som. Nos colocamos a disposição inclusive para irem conhecer o local quando for melhor.” fernanda@sampahostel.com.br

Prefeitura reforça necessidade

de seguir diretrizes

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que o local possui auto de licença de funcionamento desde 2011, para serviços de hospedagem ou moradia, portanto, condizente com a atividade exercida.

Vale informar que não há qualquer pedido de fiscalização do PSIU para o endereço citado. É válido reafirmar que os munícipes devem fazer as solicitações por meio do canal oficial da Prefeitura, pelo Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal) no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

Orientação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que, desde o dia 1º de julho, o órgão tem orientado munícipes sobre a importância e a necessidade do uso correto de máscaras de proteção facial, para evitar a propagação de gotículas nasais ou salivares no ambiente.

Na capital, as ações estão sendo realizadas pelas 28 Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) espalhadas na cidade. Os profissionais são responsáveis pelas abordagens e orientações aos munícipes, para a correta utilização das máscaras nos grandes centros comerciais, nas diferentes regiões de São Paulo e locais com o maior fluxo de pessoas.

Os Agentes conscientizam os cidadãos e os estabelecimentos para afixarem cartazes nos comércios, com orientações sobre a Covid-19 e o uso correto da máscara. A Prefeitura tem optado por ações educativas, reforçando à população a necessidade do uso correto das máscaras, não fazendo desta uma ação punitiva, com multas.

Até o dia 26 de julho de 2021, 17.825 estabelecimentos foram orientados quanto à necessidade do uso correto de máscaras, 12.806 materiais gráficos educativos distribuídos e 1.784 máscaras distribuídas nas ações nos grandes centros comerciais, nas diferentes regiões de São Paulo e locais com o maior fluxo de pessoas.

Polícia informa que não é possível intervenção direta

A Polícia Militar informa que, quando acionada para atender ocorrências de festas em propriedades privadas no período da pandemia, as equipes orientam os moradores sobre os perigos de tal conduta. Por não ocorrer em via pública, não há a possibilidade de intervenção direta. Dessa forma, são realizadas as orientações e os fatos são registrados tanto pela PM quanto reportados à Polícia Civil.