A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do Brasil e do mundo, dá continuidade ao seu robusto plano de expansão e anuncia abertura de duas novas unidades na Colômbia: unidade Centro Comercial Palatino (Palatino Mall) e Calle 122. Com sede em Bogotá, a operação no país – 100% própria – foi iniciada em dezembro de 2020.

Os investimentos da companhia desde a entrada da empresa no mercado colombiano já somam mais de U$$ 550 mil dólares – o que significa um aumento de aproximadamente 80% de capital desde sua chegada no país, que engloba o lançamento das novas unidades, geração de postos de trabalho e treinamento no time, que é predominantemente local.

“Acreditamos que essa trajetória de sucesso na Colômbia é um mix de fatores, que vão desde o potencial do mercado colombiano, visto que hábitos dos consumidores relacionados ao autocuidado no país é muito forte e similar ao do brasileiro, onde somos líderes, e devido à nossa exclusiva tecnologia e tratamento diferenciado com profissionais da área da saúde”, comenta Ygor Moura, Chairman e Sócio Fundador da Espaçolaser.

“Estamos animados com nosso crescimento expressivo, que só foi possível graças a receptibilidade da marca pelos Colombianos. A expansão internacional também reforça nosso propósito como marca, que é democratizar o acesso à depilação a laser – não apenas no Brasil, onde somos pioneiros e líderes de segmento, como nos mercados que entendemos que há oportunidade para implementar nossa operação, exemplo da Colômbia que ocupa o 3º lugar na América Latina em consumo de cosméticos com 1,0% per capita, o que é bem significativo”, afirma Paulo Morais CEO e Sócio Fundador da Espaçolaser.

Com mais de 17 anos de atuação, a companhia – que cresceu nos últimos cinco anos em torno de 85% ao ano, alcançando um faturamento de R$ 990 milhões em 2020 e, somente em 2021, aproximadamente 10% em termos de capilaridade – acredita no potencial do mercado latino-americano, visto sua grande participação no setor de serviços de beleza. Desta forma, além das características semelhantes com hábitos cotidianos pelos consumidores da região, como a depilação, a experiência positiva em países que já atua, como é o caso da Argentina, desde 2018, e Chile, desde 2021, ampara o crescimento e investimento no país.

A Colômbia é o segundo país em que a Espaçolaser atua internacionalmente e o quarto mercado da América Latina com o Brasil. Ao todo, a companhia conta com mais de 660 unidades no Brasil, além de nove unidades em operação na Argentina, sob a marca Definit, e onze unidades no Chile, sob a chancela Cela by Espaçolaser. A empresa espera continuar crescendo em todos os países em que atua, inclusive na Colômbia, onde seu objetivo é alcançar o reconhecimento a partir de uma entrega superior por meio de um serviço de qualidade, sustentável e acessível, baseada também em resultados que são visíveis a partir da primeira sessão de depilação.

Para mais informações, acesse: https://www.espacolaser.com.br/.

Sobre a Espaçolaser

A Espaçolaser é a maior empresa de depilação a laser do Brasil. Fundada em 2004 por Ygor Moura, Paulo Morais e Tito Pinto, a marca possui mais de 660 unidades distribuídas pelo país e pela América Latina. A companhia contabiliza mais de 3 milhões de clientes atendidos ao longo de sua história e mais de 36 milhões de procedimentos realizados por fisioterapeutas especializadas em meio a técnicas sustentáveis, com baixíssimo impacto ambiental. Reconhecida como Great Place to Work desde 2019 e signatária da WEP’s (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres, a empresa também se orgulha em apoiar o esporte brasileiro. Atualmente patrocina 87 atletas de 11 modalidades diferentes, dentre eles o medalhista paralímpico Phelipe Rodrigues, os esgrimistas Paulo Morais e Bia Bulcão e os surfistas Gabriel e Sophia Medina. Em 2021, a Espaçolaser concluiu IPO no Novo Mercado da B3 (ESPA3), sendo a primeira empresa de serviços de beleza a abrir capital no Brasil.