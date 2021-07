De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês (cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia. Um pouco mais da metade da água é gasta no banheiro, em banhos, descargas ou outras utilizações.

Para poupar recursos e dinheiro é fundamental economizar e adotar novos hábitos. A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com Ricardo Chahin, gerente da Divisão do Programa de Uso Racional da Água (PURA) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de SãoPaulo (Sabesp). Veja alguns conselhos sobre como economizar água nesse período.

Gazeta de Pinheiros – Em São Paulo, ainda é muito comum vermos a limpeza de calçadas e carros com mangueira. Como incentivar o uso de baldes e vassoura?

Ricardo Chahin – Nesses casos, recomendamos à população que adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar a calçada e o quintal da sua casa.Lavar calçada com a mangueira é um hábito comum e que traz grandes prejuízos. Em 15 minutos são perdidos 279 litros de água. Se houver uma sujeira localizada, use a técnica do pano umedecido com água de enxágue da roupa ou da louça.

No caso dos carros, evite lavá-los durante a estiagem (época do ano em que chove menos). Na época das chuvas, se necessário, use um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. Já em grandes condomínios, é possível diminuir o consumo de água em geral por meio de dois tipos de ações:

– Ações tecnológicas, através da eliminação de vazamentos e utilização de aparelhos hidro sanitários eficientes e de qualidade. Também é importante ressaltar a questão da qualidade, pois muitas vezes as pessoas economizam na hora de comprar e acabam tendo problemas depois por não comprar produtos de qualidade.

– Ações educacionais, que envolvem mudanças comportamentais no sentido de eliminar o desperdício nas atividades do dia a dia.

GP – Como implementar uma cultura para que as pessoas não deem descarga em todos instantes?

RC – É importante que as pessoas façam o consumo consciente da água diariamente, especialmente dentro de casa. A conscientização sobre o uso da água é um trabalho de todos nós, e a Sabesp faz isso ao longo do ano por meio de campanhas de incentivo ao consumo racional. Hábitos simples podem ser introduzidos na rotina diária das famílias. O vaso sanitário é a terceira maior fonte de gasto. Não aperte a descarga mais tempo que o necessário, pois cada acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros de água. Conserte vazamentos e mantenha a válvula sempre regulada. E não jogue papel higiênico, cigarro, cotonete e outros objetos no vaso. Lugar de lixo é no lixo.

GP – No inverno, é comum que as pessoas liguem os chuveiros e esperem o aquecimento. Como é possível aproveitar esta água?

RC – É possível aproveitar a água do chuveiro deixando um balde próximo para armazenar esta água e utilizar posteriormente em outras atividades domésticas.

GP – Como é possível incentivar que as novas edificações invistam em modos de Arquitetura verde, com o objetivo de economia dos recursos naturais?

RC – Acredito que a redução de impostos em produtos e insumos da Arquitetura Verde pode levar a esse tipo de incentivo.

GP – Quais são os modos de recolhimento de água e investimento em reuso?

RC – Dependendo da situação, pode-se utilizar água de chuva ou até mesmo reaproveitar a água utilizada em chuveiros e máquinas de lavar para limpar o chão, por exemplo. Em ambos os casos deve-se consultar um profissional capacitado para evitar possíveis contaminações.