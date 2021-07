Na intenção de ajudar o telespectador a entrar de vez no espírito olímpico, revisitaremos outro clássico da sessão da tarde disponível no Disney Plus. Baseado vagamente numa história real, velocistas jamaicanos que não conseguiram ir às Olimpíadas de Seul formam uma equipe irreverente de bobsleigh, visando participar das classificatórias para as Olimpíadas de Inverno, em Calgary, no Canadá, três meses depois. Segundo o técnico vivido pelo saudoso John Candy, a velocidade inicial ao empurrar o trenó antes de entrar na pista é fundamental para conquistar um bom resultado.

Jamaica Abaixo de Zero, uma das comédias mais engraçadas dos anos 1990 fica muito melhor na inesquecível versão brasileira Herbert Richers, época em que afrodescendentes e gordos podiam tirar sarro deles mesmos, sem serem discriminados.

Beija o ovo e curte! Um dos maiores dubladores desse estúdio glorioso fundado nos anos 1950, faleceu dia 27 de julho aos 101 anos. Orlando Drummond, o ‘Seu Peru’ da Escolinha do Professor Raimundo, dublou Scooby-Doo, Alf, Popeye, Gargamel, o Gato Guerreiro e muitos outros.

A divertida reunião dos Looney Tunes com Michael Jordan, mesmo sem a incrível malícia nos curtas da era de ouro, marcou a infância de muita gente. Ao contrário da icônica Jessica Rabbit na década de 1980, a pequena Lola Bunny, de grandes olhos reluzentes e um corpo bronzeado curvilíneo, foi crucificada pelo politicamente correto em 1996, transformando-se numa magricela santificada na animação seguinte, ambas na HBO Max. Diferente da sua interativa participação no Jogo do Século XX, a turma do Pernalonga em 2021 atua de maneira burocrática e limitada, apenas para cumprir tabela, após o cancelamento de…E o Vento Levou. Logo, a única alternativa da Warner para escapar da marcação cerrada progressista foi ignorar aquele humor malicioso de antigamente, investindo com todo o seu elenco centenário do cinema, análogo ao panfletário Jogador Nº1. Nesse sentido, apesar de sem graça.

Space Jam: Um Novo Legado dá um show de referências criativas, com destaque ao clássico: Casablanca. O incrível passeio multiversal com participação especial da Liga da Justiça, começa num saudoso desenho a mão em 2D e vai até as últimas inovações tecnológicas comandadas pelo cibernético personagem interpretado por Don Cheadle, um algoritmo ao estilo Tron – Uma Odisseia Eletrônica ao lado do astro da NBA, LeBron James.

Fuga para a Vitória é um filme pouco conhecido no Brasil que tentava promover o futebol na terra do Tio Sam em 1981. O elenco inusitado conta com a presença de Michael Caine, Pelé, Sylvester Stallone e os campeões mundiais de 1966 e 1978, Bobby Moore e Osvaldo Ardiles, além do melhor jogador polonês de todos os tempos, Kazimierz Deyna. Baseado no verídico Jogo da Morte entre os ucranianos do Dínamo e Locomotiva de Kiev contra oficiais da Força Aérea Alemã que terminou 5×3 para o time soviético, apesar do juiz, um soldado da SS, ter sido comprado. O enredo envolvendo a resistência francesa é monótono, mas a nostálgica partida de futebol de excelente coreografia coordenada por Pelé nos bastidores, compensa, lembrando a Copa de ‘66 quando Pelé foi caçado criminosamente em campo e o filme Condenação Brutal quando o personagem vivido por Stallone foi caçado em um jogo de Rugby dentro da prisão, em vez de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, o astro da saga Rocky gostaria de ter feito o gol da vitória, mesmo interpretando um goleiro.

Essa ideia genial foi colocada em prática quatro anos depois em Os Trapalhões e o Rei do Futebol, o melhor filme do quarteto. Na trama, Didi encarna um técnico de futebol que lidera o seu time até a conquista do campeonato, fazendo os gols que Pelé tentou na Copa de ‘70 e não conseguiu, enquanto Nascimento, um repórter disfarçado de Pelé, faz o gol de goleiro decisivo no último segundo do jogo.

Durante as Olimpíadas alemãs em 1972 o grupo terrorista Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica assassinando 11 atletas da delegação israelense, tudo transmitido ao vivo para 900 milhões de pessoas. Sob violenta emoção, um ex-oficial do Mossad (Eric Bana) desvinculado do governo de Israel, reúne outros 4 especialistas financiados por um empresário corrupto, de modo a coordenar uma cruel retaliação sem precedentes.

Munique, disponível no Now, é outro excelente longa metragem dirigido pelo filho de judeus, Steven Spielberg, que humanizou demais os terroristas, confundindo com o povo sofrido da palestina, enquanto os justiceiros foram transformados em heróis ligados a família e as tradições judaicas, confundindo com o esforçado povo judeu. A série Fauda mostrou que árabes e judeus podem conviver pacificamente. Na verdade o último ataque palestino ao Estado de Israel em abril desse ano aconteceu um mês depois do governo Biden enviar ao povo palestino 235 milhões de dólares. Ocorre que grande parte desse montante foi desviado e acabou nas mãos sujas dos terroristas do Hamas.

Jamaica Abaixo de Zero – Nota: 4,0

Space Jam – O Jogo do Século – Nota: 3,5

Space Jam: Um Novo Legado – Nota: 3,5

Fuga para a Vitória – Nota: 3,0

Os Trapalhões e o Rei do Futebol – Nota: 4,0

Munique – Nota: 4,0