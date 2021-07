Cenoura com gengibre é a combinação perfeita para enfrentar o frio sem o excesso de calorias

O inverno chegou e com as baixas temperaturas o corpo pede por alimentos mais calóricos. Uma boa pedida é um caldinho bem quente e que ainda ajuda na dieta. O Caldo de Cenoura com Gengibre, do Mr. Fit, rede de alimentação saudável, é uma dessas receitas nutritivas, saborosas e que aquecem o corpo inteiro sem aquele sentimento de culpa. O caldo é um dos preferidos do público e o modo de preparo segue apenas quatro passos. Confira a receita:

Ingredientes:

15 ml de azeite (1 colher de sopa); 10 g de alho (1 colher de sopa rasa); 300 g de cenoura picada; Ponta de faca de gengibre em pó; 5 g de sal (meia colher sopa rasa); 400 ml de água; 150 g de creme de leite light

Modo de Preparo:

Refogue o alho no azeite

Adicione o gengibre, as cenouras, o creme de leite light, a água e o sal

Cozinhe por 20 minutos com a panela tampada

Bata no liquidificador até ficar bem cremoso

*Validade: 3 dias na geladeira ou 3 meses no freezer em porções individuais; Mais informações: https://www.redemrfit.com.br/