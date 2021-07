A Praça Benedito Calixto, semanalmente, recebe grande público noturno nos finais de semana. Entretanto, as aglomerações continuam acontecendo na região. Após campanha da comunidade apoiada pela Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais, a Polícia Militar começou a fiscalização.

Operação “Paz e Proteção”

No dia 23 de julho, a Polícia Militar através do 23°Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou a Operação Paz e Proteção, desencadeada na Praça Benedito Calixto e imediações. Foram utilizadas diversas viaturas da Polícia Militar, e contou com apoio da fiscalização municipal da Subprefeitura de Pinheiros, Guarda Civil Municipal, e Companhia de Engenharia de Trânsito. A operação visou evitar atos de incivilidades e garantir a segurança dos moradores e comerciantes da região.

A Praça Benedito Calixto é um dos grandes símbolos culturais de Pinheiros. Sua Feira de Artes é frequentada por milhares de pessoas e motivo de visita de centenas de turistas aos sábados durante o dia. Entretanto, nos últimos meses, no período noturno, o local virou sinônimo de aglomerações aos fins de semana.

Moradores denunciam

“Só cresce! Ninguém merece! A praça Benedito Calixto foi entregue a própria (falta de) sorte com a ocupação desenfreada, escandalosa e ruidosa. A ausência do poder público leva esse pequeno espaço verde a um destino, inevitável, de degradação irreversível”. A.M.

“Ensurdecedor e revoltante! Mais de 550 vidas perdidas para um vírus transmitido pelas vias respiratórias e o comportamento dos frequentadores da Praça Benedito Calixto não muda.” R.C.

“Não tem explicação. É um absurdo.” M.O.

“Tem que denunciar!”B.K.

“Ninguém resolve o problema de incômodo por barulho, mas alguém consegue explicar o que leva essas pessoas a atitudes tão debochadas em plena pandemia?” R.C.

“Sobreviveremos? Depende de nós? A polícia passa é não faz nada, nem estaciona. Estão até agora cantando aos berros! Insuportável! Na Praca Benedito Calixto estão cantando aos berros. Ninguém merece! R.C.

“Inacreditável! Não passariam no exame do bafômetros e muito menos em outros exames.” E.A.C.M.

“Nós sobreviveremos, eles irão lutar para sobreviver.” E.P.

“Inconsequentes e sem respeito ao próximo.”R.V.

“Realmente….sem comentários. Cadê a polícia hora dessas?” C.A.M.

“Não adianta chamar a polícia! Quando aparecem, simplesmente passam e seguem sem nem estacionar a viatura. Sábado passado essa balbúrdia foi além da meia noite. Aglomeração e barulho sem fim.” R.C.

“Dá muita tristeza assistir tamanha insensatez da minha janela. Impotência, somos reféns de pessoas inconsequentes.“ R.C.

“Não há o que dizer, só lamentar, por vocês que ficam tão expostos à insanidade e pelos novos contaminados que virão, pela irresponsabilidade dessas pessoas.” E.O.

“No Largo da Batata não tem mais covid até as 4 da manhã”. T.A.

“A palavra é : ignorância.” S.R.

“Terceira onda chegando, infelizmente. No RJ há a mutação P1.2.” C.J.

“Meu Deus! Não é possível… gente louca e egoísta! Inacreditável.” M.O.

“Aqui na Praça Benedito Calixto a tradicional aglomeração acontecendo ainda 21h41 do dia 15, sábado. Cinco viaturas de polícia passaram, não estacionaram e o povo nem viu. A 3a onda será uma tsunami”. R.C.