L’Adega inaugurada em setembro de 2012, dentro de um projeto de recolocação do Mercado de Pinheiros, no segmento gourmet, que sempre foi sua característica.

Na carta de bebidas, a loja oferece grande variedade de cervejas especiais de diversas nacionalidades, espumantes e vinhos minuciosamente selecionados por connaisseur, privilegiando “descobertas surpreendentes” e fugindo do conceito de “pagar pelo rótulo”, além dos mais variados tipos de destilados, entre cachaças, whiskies, licores, vodkas, vermutes, etc.

Com a proposta de oferecer bebidas diferenciadas, a preços convidativos, a L’Adega também dispõe de um amplo balcão dentro da loja , onde o clima é perfeito para experiências de degustação ou simplesmente para o cliente saborear algo especial, em um ambiente muito interessante e descontraído como o Mercado de Pinheiros

Mercado de Pinheiros Rua Pedro Cristi, 89; Fone (11) 3031-1699 (11) 3031-1598; Facebook: L’ADEGA; Instagram: ladegamercadopinheiros

www.ladega.com.br

telefone (11) 3031-1699

(11) 3031-1598

whatsapp: (11) 95386-4825