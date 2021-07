Para comemorar O Dia dos Avós, 26 de Julho, apresentamos o futuro clássico da sessão da tarde, repleto de armadilhas ao estilo: Esqueceram de Mim. Em Guerra com o Vovô ficou algumas semanas nos cinemas brasileiros antes de fazer parte do catálogo da Amazon Prime Video. Na trama, Ed (Robert De Niro) é um veterano de guerra que após arrumar confusão no supermercado vai morar com a filha Sally (Uma Thurman), dormindo no quarto do neto, Peter (Oakes Fegley) que foi fazer companhia aos ratos de porão. A divertida guerra entre avô e neto acabou atingindo todos os membros daquela família, os amigos do boina verde e os colegas da escola de Peter, ofuscando a relação entre Mia (Laura Marano) e a mãe Sally, que encarna no final a noiva vingativa em Kill Bill.

Em Up – Altas Aventuras, no Disney Plus, o casal ideal: Carl e Elie, simboliza os dois pólos opostos da personalidade humana: o racional introvertido e o emocional extrovertido, variando em casa e no trabalho, na saúde e na doença, dependendo da necessidade de cada um. Após a morte de Elie, restou apenas o lado ranzinza e egoísta ao idoso, apegado ao passado e às coisas materiais, a exemplo da protagonista interpretada por Sônia Braga em Aquarius. O amargurado personagem em homenagem aos atores Spancer Tracy e Walter Matthau parou no tempo, enquanto a cidade natal se desenvolvia. Isso até o elevado espírito aventureiro em busca do Paraíso das Cachoeiras na Venezuela chamá-lo novamente, graças a um bilhete da ex-companheira de aventuras, descoberto na última hora, sussurrando em letras carinhosas: ’’Obrigada pelas aventuras, agora parta para a próxima’’. A ação de despejo com direito ao asilo mais próximo apressou a partida do decano de 78 anos que subitamente rasga os céus em sua própria casa, erguida por centenas de balões de gás. No caminho, Carl conhece o escoteiro mirim Russel, o Cachorro, Dug, a ave rara, Narceja e o grande herói da sua infância, Charles Muntz, transformado em um vilão ganancioso que obrigou o fã a se desfazer do estimado lar ambulante em troca da vida dos pequeninos, um fardo que o aprisionava psicossomaticamente, substituído por amizades eternas.

Marla Grayson (Rosamund Pike) é uma golpista inescrupulosa em conluio com uma médica trapaceira que forjava atestados de demência em pacientes selecionados minuciosamente, de modo a encaminhá-los até o asilo mancomunado. O esquema criminoso era ratificado pelo juiz Lomax (Isiah Whitlock Jr.), hipnotizado na lábia da vigarista. Por fim, ao ser nomeada curadora das vítimas, Marla lapida em poucos dias o patrimônio das velhinhas indefesas. O que a vilã não contava era que o filho mafioso (Peter Dinklage) da sua última tutelada (Dianne Wiest) fosse tão ardiloso e trapaceiro quanto ela. Eu Me Importo da Netflix, desenvolve uma sarcástica guerra entre vilões, apesar do final preguiçoso e condescendente com a corrupção sistêmica do establishment, análogo à máfia do frango (Super Size Me 2: O Frango Nosso de Cada Dia) no Prime Video, da pesca (Seaspiracy: Mar Vermelho) e dos exames antidoping adulterados nas ùltimas Olimpíadas (Ícaro), ambos na Netflix.

Estranho no Ninho e Distúrbio, disponíveis no Prime Vídeo, é outro exemplo da máfia das instituições psiquiátricas. Na trama do filme de Steven Soderbergh, uma jovem funcionária perseguida pelo ex-namorado é aconselhada por uma mal-intencionada psicóloga nomeada pela empresa onde trabalha a fazer tratamento numa clínica de repouso. Ocorre que Swayer (Claire Foy, de The Crown) acaba sendo internada compulsoriamente à base de fortes remédios, coordenados pelo ex-namorado psicopata, David Strine (Joshua Leonard).

Epitáfio é a inscrição no túmulo indicando que as virtudes adquiridas até a morte têm efeito retroativo, fundamental na avaliação de nosso comportamento ao chegarmos às Portas do Céu. Os egípcios acreditavam que dependendo das respostas dadas após o desencarne, as Portas do Paraíso abririam para nós. Eis as perguntas: Você encontrou alegria em sua vida? Sua vida trouxe alegria às outras pessoas? Antes de Partir, Carter Chambers (Morgan Freeman) era um mecânico negro, pobre e extremamente letrado que sabia de tudo um pouco, baseado na filosofia dos grandes sábios da humanidade. Tal conhecimento e bondade cultivou amizades verdadeiras com a família ao seu lado, ao contrário do solitário Edward Cole (Jack Nicholson), abandonado até pela única filha, embora rodeado de interesseiros de plantão. Hospedados no mesmo hospital, os dois moribundos decidem aproveitar os últimos meses de vida intensamente. Enquanto Carter queria conhecer o mundo maravilhoso descrito nos livros, o multimilionário se contentava apenas com a companhia do novo amigo ao seu lado nessa última viagem terrena. Entre os inúmeros desejos, destacavam-se: pular de pára-quedas, conhecer as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, fazer um safári na África e escalar o Himalaia. Porém, o item mais importante da lista era “beijar a garota mais linda”, a neta de Cole que ele não conheceu. O maior tesouro que lhe proporcionou a verdadeira felicidade, mal-interpretada em toda sua vida.