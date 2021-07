Fechada desde abril de 2020, a Praça, futuro Parque Pôr do Sol permanece cercada mesmo com a reabertura dos parques públicos da cidade. Conhecido como um dos cartões postais da região, foi fechada para evitar aglomerações em relação à expansão da covid-19. Porém, ainda não há definições de como funcionará a abertura, quando for possível. Projeto aprovado em primeira instância pelos vereadores, prevê mudança de Praça para Parque.

Cercamento ainda

divide população

“Boa notícia para São Paulo. Xexéu Tripoli teve seu projeto de lei (PL 454/2021) aprovado em 1ª votação para transformar a Praça do Pôr do Sol em Parque Municipal. Isso significa mais segurança e limpeza, mais opções de lazer e esporte. E a área de 30 mil m2, na Zona Oeste, também receberá mais cuidados ambientais.” W.L.

“É uma mudança de olhar a esse espaço tão importante da cidade. A população merece, e os animais domésticos também” A.M.

“Mantenha a cerca e horário reduzido”. A.L.

“Tem que manter a cerca, quem é contra isso ai nem mora perto“. A.F.

“Vamos continuar mostrando nossa indignação no perfil do vereador, contra esse projeto autoritário sem qualquer consulta para legitimar o cercamento da Praça Por do Sol! Praça já foi parque e o resultado um fracasso, não precisamos cometer os mesmos erros. Não queremos parque , queremos #PorDoSolSemCerca/ “ A falta de informação é nítida. Primeiro desconhece que praça já foi parque e o resultado foi abandono. Segundo cercas não inibem tráfico de drogas e violência, para isso existe polícia. Terceiro, nunca teve assassinato na praça. Então seu discurso é nitidamente mentiroso.” D.M.A.

“#PorDoSolSemCerca Somos contra o cercamento! Somos contra a desvalorização do bairro” D.B.

“Que absurdo! Deixem a praça em paz.” L.L.

“A praça é um ícone da cidade. A cidade é um espaço de trocas, de encontros e de liberdade. A cerca interrompe esse fluxo essencial e repete a divisão em espaços privativos, privilegiados, e espaços de exclusao. Uma atitude de quem não sabe pensar em termos de “todos nós” mas de “só nós”. A SAAP age como se a praça fosse de quem mora no bairro e apoia a cerca, o que é patético.”M.A.

“Obrigada pela manifestação, M.A. A SAAP nunca defendeu que a praça seja um espaço privativo ou de exclusão.” SAAP

“Que continue fechada, pois todo o bairro agradece. Garanto que muita gente está aprovando este fechamento temporário, pois diminuiu a circulação de pessoas e com isso a disseminação do vírus durante todos esses meses no bairro. Sou a favor que vire um parque com mais infraestrutura e que tenha horário de abertura e fechamento “. A.M.T.

“Quando estava aberta era uma ‘zona’, pessoas drogadas, trafico, bebedeiras, pessoas urinando em qualquer lugar, furtos,assaltos,brigas, sequestros. Fora o barulho e a depreciação dos imóveis ao redor”. A.M.T.

Prefeitura ainda

sem data para reabertura

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, esclarece que isolou a praça no início da pandemia a fim de evitar aglomeração de pessoas no local. No processo licitatório para a colocação dos alambrados, foram escolhidos a empresa e material de opção mais viável economicamente ao interesse público. A obra já foi concluída e os tapumes retirados.

Consulta pública

A Subprefeitura estuda consulta à população para definição de sua reabertura. Não há custos adicionais aos cofres da prefeitura, pois o serviço de manutenção é realizado por equipes, que já fazem limpeza e zeladoria na região administrativa da subprefeitura.

Em agosto a definição

Foi aprovado em primeira instância o Projeto de Lei que dispõe sobre a mudança da Praça Pôr do Sol para um Parque Municipal. A proposição tem por objetivo assegurar aos moradores da cidade de São Paulo mais uma área de lazer, contemplação e preservação do meio ambiente: o Parque Municipal Pôr do Sol. Com aproximadamente 30 mil metros quadrados de área verde e árvores remanescentes da Mata Atlântica, a transformação desse importante espaço da Zona Oeste de São Paulo em parque, vem sendo pleiteada pela população local, com vistas à preservação da sua flora e à segurança dos munícipes que frequentam a região, segundo o autor do Projeto.

“A preservação da área constante nas imediações das Ruas Diógenes Ribeiro de Lima, Desembargador Ferreira França e Décio Reis, para além da sua importância como marco na região, se torna imprescindível para o aumento da oferta de lazer de qualidade e de espaços de sociabilização na região, bem como para a garantia da segurança no local e de seu entorno. Nesse sentido, vê-se a importância da transformação desse espaço verde de lazer em parque, medida adequada para resguardar o processo de manutenção e conservação da flora na região, bem como conferir tranquilidade, conforto e segurança aos frequentadores desse espaço, a partir do disciplinamento de seu uso”, afirma o texto do vereador Trípoli.