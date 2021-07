Na seca do inverno, uma chuva pode ser bem-vinda para diminuir problemas respiratórios e auxiliar na manutenção do meio ambiente. Porém, também pode se tornar uma dor de cabeça quando ocasiona falta de energia. Moradores locais apontam problemas de abastecimento relacionado ao clima. Outros problemas também são apontados na iluminação pública da região.

Relato aponta problemas ligados ao abastecimento

“Garoa e chuva: ENEL corta a energia do Morumbi.”W.F.

“Problemas na rua David Ben Gurion, 955, na Vila Suzana, um condomínio com 900 unidades, no último fim de semana. Faltou energia várias vezes com uma simples chuva”.A.L.

Questionada, a Enel não respondeu até o fechamento desta edição.

Moradores também apontam problemas

na iluminação pública

“Gostaria de ‘agradecer’ a empresa que cuida da Iluminação Pública, de SP, por mais uma noite sem luz na rua São Manoel”. D.A.R.

“Vieram depois de 4 dias de protocolo aberto, assim que foram embora foi feito um novo protocolo, pois as luzes estavam oscilando… Daí na mesma noite, a luzes se apagaram e então… ninguém mais apareceu.” E.O.

“Já que para Ilume é difícil atender um chamado, iluminamos do nosso jeito. Colocamos um holofote pequeno na nossa casa direcionando para a rua” A.R.

“Não sei se vocês perceberam que as ruas estão bem mais escuras. A prefeitura trocou todas as lâmpadas por modelos amarelas, mais fracas.” S.S.

“Aqui também vive oscilando! O serviço esta péssimo. Nem fale, foi um tormento até virem consertar. Passamos e-mail para ouvidoria da Prefeitura, acredito que por isto vieram”. M.P.

“Na rua São Manuel, está semana consertaram. Ficamos sabendo que foram furtados 130 metros de fio de cobre. E os técnicos nos disseram para ficar de olho no pessoal das empresas de celular, que ficam o dia todo nas escadas nos postes.” D.A.

Ilume reestabelece

após queixas

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública (ILUME), informa que a equipe de manutenção compareceu na última quinta-feira (15) à Rua São Manuel, na subprefeitura de Pinheiros, e restabeleceu a iluminação pública da via ao reinstalar cabos de rede.

Diariamente a ILUME realiza reparos necessários para a melhoria da iluminação pública, trocando lâmpadas com mau funcionamento e vistoriando a correspondente fiação, que, em alguns casos, pode ter sido furtada ou alvo de vandalismo. Em situações normais a manutenção é realizada no prazo máximo de 24 horas. No entanto, em decorrência de fatores externos como queda de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais, esse prazo poderá ser estendido. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo Disk Ilume 0800 779 0156”