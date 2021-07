por Prof.ª Sueli Pacheco

É muito bom lembrar da doçura, carinho e atenção que meus avós tinham com seus netos.

Para os que não tem mais seus avós presentes, fica a saudade e as boas lembranças do tempo que vivemos.

Como é bom lembrar dos almoços com eles, onde a família toda se reunia. Passávamos horas conversando e ouvindo sobre o dia a dia

Os avós são parte importante da nossa história. Eles são mágicos e nos trazem de volta a nossa infância. O cheiro do bolo assando, da grama molhada, das rosas no jardim, das conversas no final da tarde, das brincadeiras após o jantar e das histórias contadas na hora de dormir.

Jamais conseguirei descrever e agradecer por tudo que meus avós fizeram por mim. Eles foram tão importantes, eram meus personagens favoritos, meu exemplo de vida, a motivação de crescer e tentar ser igual a eles.

Vou guardar para sempre os seus sorrisos, a paciência e o amor que sempre demonstraram pelos seus netos.

Quem ainda tem seus avós, aproveitem, não desperdice a sorte de ter ao seu lado essas pessoas tão sabias e ricas de experiências.

Dia 26 de julho, comemoramos o Dia dos Avós. Parabéns e continuem a transmitir amor e sábios conselhos aos seus netos.

Vovós, vocês são bênçãos de Deus em nossa vida.

Prof.ª Sueli Pacheco; Graduada: Turismo, Geografia e Pedagogia; Pós-graduada: Neuropsicopedagogia e Marketing-MBA