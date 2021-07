População alerta para a sensação de insegurança criada em virtude de ocorrências na região. Em grandes metrópoles, a questão da segurança é sempre uma preocupação. São muitos os casos de arrastões, furtos e assaltos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma manter monitoramento da região.

Moradores relatam

casos de insegurança

“Pedágios de bandidos em ruas isoladas do Morumbi e Butantã. Os meliantes com motos e carros cercam carros e assaltam os motoristas, quando não realizam o sequestro relâmpago. Isso acontece nas Ruas Santo Américo (Jardim Colombo), Rua Quitauna (Vila Inah), Rua Sebastiao Salgado, rua Roger Zmekhol.” I.L.

A unidade da PM na praça Roberto Gomes Pedrosa, na frente do Estádio do Morumbi , procurada pelos motoristas, encontra-se acéfala e sempre sem policiais.” A.M.

“A Unidade Avançada Móvel na Av. Giovanni Gronchi, na entrada principal da comunidade de Paraisópolis, foi desativada. Precisamos a reativação da mesma para dar maior segurança aos moradores e motoristas.” M.D.

PM responde

A Secretaria de Segurança afirma atuar na área

As ações de policiamento são realizadas pela 2ª CIA do 16º BPM/M na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. A Polícia Militar atua na área por meio de programas como Rocam, Força Tática Policiamento Comunitário e reorienta a dinâmica do patrulhamento local com objetivo de aumentar o atendimento à população, tendo em vista que a mobilidade do efetivo policial abrange uma área muito maior do que a Base Comunitária pode alcançar. De janeiro a maio deste ano, 361 pessoas foram presas, 89 veículos recuperados e 21 armas ilegais retiradas das ruas, na área do 89º DP (Jardim Taboão).

CONSEGs atuam

em procura para

melhorar a situação

No Estado de São Paulo e também em alguns outros estados do Brasil existe uma entidade de apoio asegurança pública, que se chama CONSEG. A sigla significa Conselho de Segurança e é formado por um grupo de cidadãos eleitos pela comunidade local, que se reúnem uma vez por mês junto a representantes da Polícia Civil, Militar, da Prefeitura e outros convidados, com o objetivo estreitar laços e contribuir para solucionar os problemas relacionados à segurança pública daquela região. Estes cidadãos cumprem mandados de 2 anos e são membros totalmente voluntários, ou seja, não recebem nenhuma remuneração para esta atividade. O CONSEG pode contribuir muito no combate a perturbação do sossego da sua região. As reuniões mensais do CONSEG são públicas e qualquer cidadão da comunidade pode participar delas.