Você sabia que descartar lixo de forma irregular é crime ambiental sujeito a multa de R$ 16.693,28, em caso de flagrante? Não sabe como descartar certo tipo de lixo? A Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros (SAAP) informa que a Prefeitura distribuiu folheto sobre descarte correto de lixo

O descarte irregular de lixo verde é um problema crônico em Alto dos Pinheiros. Tanto que há anos a SAAP tem realizado uma série de ações para conscientizar moradores da região sobre os males dessa prática. Agora, temos mais um aliado nessa luta. Agentes da prefeitura passaram a distribuir pelo bairro um folheto ensinando como se desfazer de restos de jardinagem e podas.

A entidade preparou um resumo para auxiliar a população

Lixo Domiciliar

São aqueles gerados nas residências, como restos de alimentos e embalagens não recicláveis. Cada região tem um horário e uma data para a coleta. O lixo só deve ser colocado na rua nos dias programados para essa retirada.

Entulho

São assim considerados os restos de obras, como azulejos, tijolos e blocos. A coleta é feita na residência, pela firma Loga, num limite de até 50kg por vez, em dia e horário a serem consultados. O resíduo também pode ser levado a um Ecoponto, onde pode ser descartado até o limite de 15 sacos de 50kg por dia.

Reciclável

Essa definição refere-se a vidros, plástico, metal, papel e papelão. De preferência, devem estar limpos quando descartados. Há coleta residencial para esse tipo de resíduo, e os horários e datas devem ser consultados. Também pode ser deixados nos Ecopontos ou em alguns estabelecimentos privados, como as duas unidades do supermercado Pão de Açúcar na praça Panamericana.

Volumosos

São resíduos grandes, como móveis velhos, madeiras e metais. Seu descarte pode ser feito de duas formas: em Ecopontos ou entrando em contato com a operação Cata-Bagulho da Prefeitura. Há limite de volume de até 1 m³ para ambas as maneiras.

Contatos

Coleta residencial: a empresa responsável pela coleta domiciliar é a Loga. Para informações de horários e datas para sua região, o telefone é (11)0800 770 1111. O site é http://www.loga.com.br/

Ecopontos: a empresa responsável por sua manutenção é a Inova: http://www.inovagsu.com.br/ . O Ecoponto que atende Alto dos Pinheiros fica na praça Arcipreste Anselmo de Oliveira, sob a ponte Cidade Universitária. O local abre de segunda a sábado, das 6h às 22h.