O Inverno chegou e, com os dias frios, é preciso ter cuidados extras com os pets, segundo a veterinária Ingrid Kalisch Silva, do Centro Médico Veterinário da Universidade São Judas, que integra o ecossistema Ânima Educação.

Cães e gatos apresentam uma temperatura corpórea normal mais alta que a dos humanos, mesmo assim, em dias frios, costumam ficar aninhados debaixo de cobertores. Muitos cachorros precisam usar roupas para se sentirem confortáveis, principalmente os que possuem pelos curtos. Alguns podem ter alergia, portanto, é indicado consultar o seu médico veterinário antes de comprar as peças.

Já os gatos, geralmente, dormem nas caminhas e cobertores. Os felinos não costumam usar roupas, mas, caso se adaptem, é válido também. Quanto aos banhos, continue com eles, especialmente se o animal estiver em tratamento dermatológico. A água precisa estar mais quente do que a habitual e os pelos precisam ser bem secos, inclusive com secador.

“É importante manter nossos pets aquecidos no inverno, principalmente durante as caminhadas ao ar livre. No entanto, em dias de muito frio ou chuvosos, caso seja possível, é melhor evitar o passeio”, destaca Ingrid.

Nesta época é comum surgirem mais doenças respiratórias, como a traqueobronquite infecciosa nos cães e o complexo respiratório ou “gripe” em felinos, que podem evoluir para um quadro de pneumonia, se não forem adequadamente tratadas.

A São Judas, que integra o Ecossistema Ânima Educação, é uma das três melhores universidades privadas do estado de São Paulo, segundo o Ministério de Educação (MEC), com nota 4 de 5 no Índice Geral de Cursos (IGC).