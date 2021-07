Para fugir do convencional e provar que o diverso é mais gostoso, serão lançados 4 temperos genuinamente especiais criados a partir de grandes histórias

Na última terça-feira, dia 15 de junho, a Napoli Centrale – no ranking das 50 melhores pizzarias napoletanas do mundo – completou 5 anos! A cada nova primavera o chef Marcos Livi – à frente da marca – convoca personalidades para comemorar a data com pizzas inovadoras exclusivamente assinadas por eles.

Neste ano, na 5ª edição do Napoli Invita, uma novidade para fugir do convencional e mostrar que o diverso é muito mais gostoso: convidamos jovens com deficiência do Clube Social Pertence, de Porto Alegre (RS), para desafiarem o chef Marcos Livi. Eles informaram o seu tempero especial favorito e instigaram o próprio chef a criar sabores de pizza inéditos em suas homenagens.

As pizzas que estarão à venda nos próximos dias na unidade do Mercado de Pinheiros carregam uma dose extra de solidariedade. A cada redonda comercializada, R$ 5 serão revertidos para a instituição gaúcha responsável por criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência cognitiva, física, sensorial ou intelectual, estimulando-os a vencer as barreiras do dia a dia, a ganhar independência e criar histórias.

Confira a seguir as pizzas e a história de cada jovem especial do Pertence

Pizza da Maria Antônia

Tempero Especial: pesto e vários tipos de queijos

Pizza de massa napoletana estilo Carnevale 4 queijos feita com burrata, fiori di latte, queijo de cabra, pecorino, tomate italiano assado e pomodorino Giallo. Lascas de pera e pesto de manjericão na finalização.

R$ 43 + R$ 5 = R$ 48

Pizza da Lu

Tempero Especial: Doce de Leite

Pizza de massa napoletana estilo Piegata com borda recheada de creme de ricota, doce de leite e laranja, coberta com mais doce de leite e creme inglês. Na saída, um toque de flor de sal.

R$ 25 + R$ 5 para o Temperos Especiais = R$ 30

Pizza Portuga do Gabi

Tempero Especial: tomate e portuguesa

Pizza de massa napoletana estilo Khachapuri feita com nosso molho de tomate, muçarela de leite do dia, presunto Parma, cebola caramelizada, ovo pochê, farofa de azeitonas, ervilha fresca e ovo cozido.

R$ 39 + R$ 5 para o Temperos Especiais = R$ 44

Pizza do Marcelinho

Tempero Especial: calabresa

Pizza de massa napoletana estilo canolo recheada com calabresa artesanal, salsicha napoletana, burrata, fior di latte, pecorino, pomodorino italiano fresco, cebola roxa, orégano fresco e basilisco.

R$ 39 + R$ 5 = R$ 44

SERVIÇO: 5ª edição do Napoli Invita com jovens PCDs do Instituto Social Pertence de Porto Alegre (RS); De 15 de junho a 15 de julho ; Napoli Centrale do Mercado de Pinheiros; A cada pizza comercializada no local ou através do delivery, R$ 5 serão revertidos para o Instituto gaúcho; OBRIGADA POR FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA. A SUA PIZZA HOJE TERÁ UM TEMPERO ESPECIAL. Mercado de Pinheiros; R. Pedro Cristi, 89 – Pinheiros; Telefone: (11) 3031-1689