O que a dengue, o zika vírus e a chikungunya têm em comum? Todas elas são consideradas arboviroses, doenças que podem ser transmitidas por insetos e aracnídeos (aranhas e carrapatos). No caso dessas três, a transmissão ocorre pela picada de mosquito, o Aedes aegypti. Esse mesmo mosquito, no seu ciclo urbano, também pode transmitir a febre amarela. Na capital o aumento foi até de 90% no caso da chikungunya e é o momento de prevenção destas doenças que podem matar.

Outra semelhança diz respeito aos sintomas, que podem ser muito parecidos. Febre alta com início súbito, dores de cabeça, atrás dos olhos e no corpo, perda do apetite, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos, tonturas, extremo cansaço e dores nas articulações são sinais comuns às arboviroses.

Apesar dos sintomas parecidos, há alguns aspectos importantes de cada uma delas que, quanto mais conhecidos, ajudam na identificação. Vale destacar que não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento.

A transmissão acontece exclusivamente pela picada do mosquito. A fêmea pica o doente e se infecta com o vírus. Depois, pica uma pessoa saudável e inocula o vírus junto com a saliva. Uma vez infectado, o mosquito transmitirá o vírus até o final de sua vida, que dura de 6 a 8 semanas. Veja abaixo os aspectos de cada uma das arboviroses mais importantes no município de São Paulo:

Dengue

Existem quatro tipos de vírus da dengue. Isso significa que uma pessoa pode pegar a doença até quatro vezes. O paciente precisa ser monitorado, pois pode apresentar agravamento do quadro clínico. Se apresentar um dos sintomas abaixo, deve procurar atendimento médico imediatamente, pois indicam risco de agravamento: Dor abdominal intensa e contínua; Vômitos persistentes; Tontura, principalmente quando está em pé; Sangramentos de mucosa; Sonolência ou muita irritabilidade

Zika

A maioria dos pacientes não apresenta nenhum sintoma e grande parte dos casos tem evolução benigna. A transmissão do zika pode acontecer pela via sexual e, apesar de o vírus já ter sido encontrado no leite materno e na saliva, não foram identificados casos de transmissão por essas vias. A pessoa infectada pode ou não apresentar febre, geralmente baixa (entre 37,8 e 38,5 graus), com duração de dois a sete dias. Há maior risco em gestantes, especialmente, quando a doença ocorre no 1º e 2º trimestre de gestação, podendo levar a malformações do recém-nascido.

Chikungunya

O termo chikungunya significa “aqueles que se dobram” e faz referência à aparência curvada da pessoa em decorrência das fortes dores musculares e nas articulações. Os pacientes podem ficar incapacitados devido à dor, ao edema e à rigidez das articulações, sendo incapazes de executar tarefas normais ou ir ao trabalho. A pessoa pode pegar a doença apenas uma vez e ficar imune. Além dos sintomas comuns a todas as arboviroses, no caso do chikungunya o principal diferencial são as dores articulares que podem ser intensas e limitar os movimentos. Frequentemente aparecem na região do tornozelo, punho e articulações da mão, mas podem afetar outras articulações.

Febre amarela

É uma doença com alta taxa de mortalidade, podendo chegar a 50% nos casos graves que evoluem com icterícia (pele e olhos amarelados) e sangramentos. A febre amarela possui dois tipos de ciclos: silvestre e urbano. No ciclo silvestre é transmitida pela picada do mosquito Haemagogus e Sabethes em região de mata. Já no urbano, a transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti. A boa notícia é que a febre amarela pode ser evitada com vacinação. No município de São Paulo, a vacina está recomendada para todas as regiões.