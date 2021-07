Desde o dia 15 de junho, a Polícia realiza a Operação Saturação na comunidade de Paraisópolis. Moradores locais apontam abordagens com abuso de autoridade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma ter analisado as imagens e que não foram encontradas irregularidades.

A Polícia Militar realiza a operação, com o objetivo de intensificar o policiamento na região. Os policiais prenderam 19 criminosos em flagrante, recapturaram oito procurados pela Justiça e apreenderam sete menores infratores, desde 15 de junho. Mais de 293 quilos de drogas foram apreendidos, 236 veículos vistoriados e quatro armas retiradas das ruas.

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com o Secretário Executivo da Polícia Militar, Cel. Alvaro Camilo sobre o tema, que apontou o trabalho do Coronel PM Miguel Daffara, responsável por toda a região.

Gazeta de Pinheiros – Em que consiste a Operação Saturação?

Cel. Alvaro Camilo – Operação Saturação é uma das técnicas utilizadas pela Polícia Militar de São Paulo para proteger o cidadão. Consiste em disponibilizar um efetivo policial maior que o rotineiro para ocupar as ruas de um determinado bairro, por um determinado tempo, de forma constante. Isso se faz necessário quando a criminalidade está mais acentuada ou a desordem urbana está a tal nível que prejudica a segurança do cidadão.

GP – Quais são os resultados desta Operação?

C. A.C. – O principal é a melhoria da percepção de segurança. Também ocorrem nessas operações, que são comuns, muitas apreensões de drogas, motos e veículos furtados ou roubados nessas ações. Normalmente no final da ação a polícia divulga os dados a respeito.

GP – Moradores da comunidade de Paraisópolis denunciam ocupação de militares no local há mais de 20 dias. Por que a Polícia permanece no local?

C. A.C. – A polícia patrulha Paraisópolis como qualquer outro lugar da cidade. A presença está mais intensa por causa da Operação, que tem como objetivo garantir a segurança do cidadão, protegê-lo e evitar que a desordem urbana, principalmente os ‘pancadões’, atrapalhem a vida normal dos moradores e os frequentadores daquela comunidade. E, mais que isso, crie ambiente propício para o crime acontecer.

GP – Há denúncias de abuso de autoridade. Há investigação sobre o tema?

C. A.C. – Especificamente em Paraisópolis, muitos infratores estão incomodados com a presença policial, pois não permite que delitos e desordens aconteçam. Como resultado disso estão fazendo muitas denúncias contra a ação policial. A maioria delas não se confirma. Contudo, a Polícia Militar tem um forte sistema de controle por meio dos Comandos de Área e da Corregedoria da Polícia Militar. Sempre que uma não conformidade é identificada, apura-se rigorosamente e os envolvidos são duramente responsabilizados.