A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente prorrogou, até 15 de julho, as inscrições para quem quiser participar nas eleições dos CADES Regionais – Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. O objetivo da ampliação do prazo é estimular maior participação da população no pleito.

Os interessados devem acessar a página https://webparques.prefeitura.sp.gov.br/index.php/623745?lang=pt-BR. A eleição será de forma on-line no portal “Participe+”, das 0h de 21 de agosto às 23h59 do dia 23 do mesmo mês, pelo endereço https://participemais.prefeitura.sp.gov.br.

O candidato precisará preencher o formulário, anexar a documentação solicitada e escrever uma carta de intenção com até 150 palavras identificando nome, experiências e propostas ou temas de interesse para discussão nas reuniões do Conselho. É necessário ter mais de 18 anos, morar ou trabalhar na região administrativa da subprefeitura local.

Propostas socioambientais

Criado em 2007, os CADES Regionais têm como objetivo discutir e formular propostas socioambientais. Há 32 unidades no município – o total de subprefeituras – e cada subprefeito é o presidente do conselho em sua região. Em cada um deles há 32 membros, sendo 16 eleitos pela sociedade civil, com oito titulares e oito suplentes e 16 membros indicados pelo poder público, também com oito titulares e oito suplentes. O mandato é de dois anos.

Voto

Para votar, basta ter mais de 16 anos, morar na região administrativa da subprefeitura e se cadastrar com antecedência no portal “Participe+”. O eleitor, devidamente cadastrado, poderá votar uma única vez em até três candidatos.

A propaganda dos concorrentes obedecerá à legislação eleitoral vigente, observando o princípio de respeito aos preceitos ambientais quanto à proibição de poluição sonora, visual e geração de resíduos depositados em logradouros públicos.

Conselheiro eleito

Representar a sociedade civil local nas demandas relativas às questões ambientais presentes nas políticas públicas (moradia, uso e ocupação do solo, resíduos sólidos, educação ambiental, entre outras), no âmbito de cada Subprefeitura, dialogando permanentemente com os representantes do Poder Público, fazem parte das atribuições do conselheiro eleito pela sociedade civil.

Conselheiro nomeado

O papel do conselheiro do Poder Público é promover a articulação das políticas relacionadas à secretaria que representa com os temas desenvolvidos durante as reuniões do Conselho. Fala em nome do secretário que o indicou, devendo, portanto, manter interlocução permanente com o mesmo.