É difícil resistir a uma festa, uma viagem, um passeio com a turma, mas é necessário. Mesmo com distanciamento, máscara usada de forma correta, higienização das mãos, nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da covid-19. Sair de casa e aglomerar é estar exposto, receber pessoas ou visitar outras é potencializar os níveis de contágio e fazer com que o enfrentamento à doença fuja do controle, o sistema de saúde entre em colapso e não haja leitos suficientes para tratamento. É por isso que as restrições são aumentadas.

Cada um precisa fazer a sua parte e o uso correto e constante das máscaras de proteção facial é muito importante e necessário. Ela evita a propagação das gotículas nasais ou de saliva pelo ambiente. É na tosse, no espirro, no ato de falar, gritar, cantar ou bocejar que as partículas se espalham.

Bebida em excesso e música alta fazem as pessoas aumentar o volume da voz ou até gritar e isso dissipa partículas de saliva, invisíveis ou não, pelo ambiente, que podem estar contaminadas com o coronavírus. Neste momento, abraços, beijos e apertos de mão ficam fora da comemoração. Procure ficar em casa na virada e dê a sua colaboração para um novo ano pleno de saúde.

Comitê de Blitze

encerra festas

clandestinas na capital

O Comitê de Blitze do Estado de São Paulo está fechando festas clandestinas que acontecem na capital. Um estabelecimento na região da Faria Lima, com 297 pessoas, foi autuado pela presença de 93 pessoas sem máscaras de proteção facial. Outras duas festas aconteceram na região do Morumbi, uma com cerca de 500 pessoas. Em uma delas, os organizadores encerraram o evento e os convidados começaram a sair ao saber que a Força-tarefa estava a caminho. Na outra, vans eram utilizadas pelos organizadores da festa para levar os convidados ao local. Operação de busca e apreensão em um estabelecimento em Paraisópolis. O local, que é símbolo das festas clandestinas na região, estava fechado no momento da ação.

As equipes do Comitê de Blitze inspecionaram e orientaram 14 estabelecimentos na noite deste sábado, nos bairros Paraisópolis, Vila Madalena, Barra Funda, Paraíso e Vila Jaguara. Além da festa clandestina, dois estabelecimentos foram autuados por descumprimento de horário de funcionamento e aglomeração, sendo um no Paraíso e outro na Vila Madalena.

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo. Pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também no site www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br, do Centro de Vigilância Sanitária.