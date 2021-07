Com a nova unidade, maior rede de pizzarias do mundo está cada vez mais presente na capital paulista.

Além das pizzas, a Domino’s traz inovação para o mercado de food service nacional e para os consumidores da região como a possibilidade de fazer pedidos através de assistentes de voz ou virtual por whatsapp, aplicativo próprio ou site com promoções exclusivas, cardápios customizados e agendamento e rastreamento de pedidos, dentre outros. As opções foram pensadas para tornar a experiência do cliente cada vez mais fácil e personalizada.

A Domino’s é especialista em delivery e também na arte de abrir massa à mão. Na rede, cada pizza é tratada como se fosse única. Todo o processo é artesanal, com massas frescas que passam por 48 horas de fermentação, e pizzaiolos que abrem cada uma delas com o mesmo cuidado, padrão e carinho.

A nova unidade foi inaugurada no dia 16 de junho, na Avenida 9 de Julho, 582