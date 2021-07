Para deixar a casa mais bonita, com um toque mais acolhedor e renovado, muitas pessoas optam por inserir plantas na decoração. Por causa do isolamento social, cultivá-las em casa, em vários ambientes do lar, virou tendência e até mesmo uma atividade terapêutica para a família.

No entanto, para quem é pai ou mãe de pet, algumas espécies precisam ser avaliadas. Os tutores precisam ter um critério a mais na hora da escolha, pois existem plantas ornamentais, que apesar de serem lindas, são consideradas tóxicas para os animais de estimação.

De acordo com a médica veterinária, Thais Matos, da área de Confiança & Segurança da DogHero, , uma boa parte das plantas que a maioria dos brasileiros gostam de ter em casa pode ser venenosa para cães e gatos, prejudicá-los ou até levá-los à óbito.

“Intoxicação é algo grave e pode colocar a vida dos pets em risco. Os tutores precisam ficar atentos. Muitas vezes, por curiosidade (em especial filhotes) ou por tédio, os pets acabam mordiscando e comendo partes do arranjo. Em caso de intoxicação, os primeiros sinais costumam aparecer já nas primeiras horas seguintes e, em alguns casos, podem durar dias”, alerta Thaís.

A especialista orienta ainda que o melhor procedimento, quando o pet tem contato com tais plantas, é limpar a boca dele com água corrente. “Mas, cuidado para não fazer ele engolir os resíduos e não afogá-lo! Assim, você retira quaisquer resquícios da planta ou de seiva que sobrou por ali. Não provoque vômito e não dê nada para o pet comer ou beber, nem água . Em seguida, procure imediatamente um médico veterinário e não se esqueça de levar uma amostra ou uma foto da planta tóxica. É fundamental que o profissional saiba qual foi ingerida para poder escolher o melhor tratamento”.

A veterinária da DogHero , listou 11 plantas tóxicas para cães e gatos mais comuns em casas e apartamentos no Brasil. Confira!

Violeta (Viola)

Suave e aparentemente inofensiva seus caules e sementes possuem ativos tóxicos. Com isso, ela se torna perigosa para os animais de estimação. Ao ingerir a violeta o pet pode ter náuseas e vômitos. Pode causar gastrite severa, depressão circulatória e respiratória.

Lírios e os Lírios-da-paz

(Lilium e Spathiphyllum wallisii)

Também são plantas muito encontradas nos lares brasileiros e consideradas tóxicas para os animais de estimação. Pode causar alterações nas funções renal e neurológica nos pets, além de dificuldade de engolir, irritação ocular e oral nas mucosas, e graves problemas respiratórios.

Tulipa (Tulipa)

Esta encantadora flor possui uma grande variedade de espécies e cores e é muito usada para decorar jardins e ornamentação de ambientes. Porém, é prejudicial para os pets se ingerida em grandes quantidades. Pode causar alergia na pele, vômito, desânimo, diarreia e salivação excessiva.

Dama da noite

(Cestrum nocturnum)

De diversos gêneros e espécies ela exala um aroma que contagia todo o ambiente. Todas as partes da planta são tóxicas. Poucas horas após o consumo da dama da noite, o pet pode ter náusea, vômito, boca seca, falta de coordenação motora, pupilas dilatadas e visão alterada, comportamento anormal, tremores e até convulsões (que podem durar dias).

Hortênsia

(Hydrangea macrophylla)

São exuberantes e também contam com uma característica peculiar: um princípio ativo que pode torná-la venenosa para cães e gatos. O cianeto de hidrogênio, presente em todas as suas partes, é um veneno que se ingerido em grandes quantidades pode causar sérios problemas. A ingestão da hortênsia causa boca arroxeada, dificuldade respiratória, vômito, dor abdominal, diarreia e convulsões nos pets.

Azaleia e Espirradeira (Rhododendron simsii e Nerium oleander)

Ambas possuem uma substância que pode causar problemas digestivos e cardíacos nos pets. Os sinais mais comuns são: animal se recusa a comer, aumento ou diminuição da frequência cardíaca, diarreia persistente ou com sangue, dor abdominal, enjoo, vômito, perda de coordenação motora, desânimo e convulsões.

Samambaia (Nephrolepis polypodium)

Existem muitas espécies de samambaia e todas são tóxicas para cães e gatos. Sua ingestão prejudica a produção de glóbulos vermelhos e provoca sinais agudos como sangramentos, pontinhos vermelhos pelas mucosas da boca e sangue na urina. Em casos crônicos, podem causar grave anemia.

Hibisco (Hibiscus)

De aspecto exótico e rara beleza, o hibisco também é uma das preferidas para casas e apartamentos. Esta planta pode ser bastante perigosa para os pets. As flores e as folhas do hibisco são tóxicas e causam vômito, diarreia, náusea e perda de apetite.

Comigo-ninguém-pode (Diffenbachia)

Uma das plantas mais tóxicas para os pets (todas as partes são nocivas) e facilmente encontrada em vários lares do Brasil. O contato com os olhos pode gerar edema, fotofobia e lacrimejamento. O animal de estimação pode sofrer com cólicas abdominais, náuseas, vômitos, inchaço nos lábios, língua e palato.

Babosa (Aloe vera)

Além da finalidade medicinal também é usada para fins decorativos em casa. Ao ingerir babosa, o pet pode apresentar sinais como vômito, desânimo, diarreia, tremores e ter alteração na cor da urina.

Begônia (Begoniaceae)

Uma planta ornamental com flores e folhagens coloridas, muito utilizada na decoração da casa ou jardim. O consumo de begônia pelos animais de estimação causa irritação e queimação na boca, língua e nos lábios, salivação em excesso, vômito e dificuldades de engolir.