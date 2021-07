A Sabesp conquistou no último dia 25 o ‘Selo Verde’ do Instituto Chico Mendes, principal certificação ambiental da ONG internacional de pesquisa e responsabilidade socioambiental, como reconhecimento pela iniciativa de implantação do Centro Ecológico de Reciclagem de Pavimentos, na Vila Leopoldina. O anúncio foi realizado durante evento virtual que contou com a participação do superintendente da Unidade de Negócio Oeste da Sabesp, Aurélio Fiorindo Filho, e do presidente-fundador do Instituto Chico Mendes, Vito Passera Milano.

Implantado na Marginal Tietê, ao lado do Parque Orlando Villas-Boas, o Centro Ecológico de Reciclagem de Pavimentos tem como objetivo reciclar resíduos de asfalto, guias, sarjetas e concretos, transformando em material de melhor qualidade que o original, denominado Resíduo de Construção Civil Espumado, o qual será utilizado na recomposição das valas após serviços da Sabesp. Para Aurélio Fiorindo Filho, um dos principais destaques da tecnologia importada da Alemanha é o fato desta reciclagem fornecer produto melhor que o material primário: “Acho fantástico porque, sempre que se fala em reciclagem, as pessoas pensam em algo talvez pior ou não tão bom quanto o novo. E nós estamos mostrando que é melhor do que asfalto novo”.

O superintendente da Sabesp também destacou a proximidade em relação às obras no município como forma de melhorar a logística e reduzir a emissão de carbono. “A gente conseguiu colocar o centro de reciclagem na área que mais consome material, que é dentro de São Paulo. Com isso, a gente consegue reduzir a emissão de carbono, pois o número de caminhões usados para transporte de detritos vai cair muito.”

O presidente-fundador do Instituto Chico Mendes elogiou a iniciativa e destacou a importância da certificação como forma de ser uma referência em sustentabilidade. “Considero o selo uma bandeira que, quando cai na mão de pessoas engajadas como é esse caso, pode ser o início de uma cruzada rumo a um mundo melhor. Façam uso desse selo. Nós, do Instituto, estaremos à disposição no que for possível para assessorar e contribuir para que essas metas sejam obtidas o mais rápido possível”.

PROCERT e o Selo Verde

O Programa de Certificação pelo Compromisso com a Responsabilidade Socioambiental (PROCERT) é uma certificação socioambiental concedida pelo Instituto Chico Mendes a instituições que buscam a sustentabilidade em todos os seus negócios e que comprovam aos seus parceiros que aplicam nas suas ações, gestão ou produtos, soluções que englobam o meio ambiental, social e econômico.

Para participar, a instituição passa por um processo de certificação que engloba a avaliação por meio de questionário, estrutura documental e visita técnica in loco, que resultará em um parecer técnico final, elaborado por profissionais com vivência nas áreas da Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Direito, Pedagogia, Biologia, entre outras.

Os critérios analisados envolvem a política de sustentabilidade implantada na instituição, a gestão social e ambiental. A instituição aprovada ganha o direito de uso do Selo Verde, válido por um ano, sendo renovável após esse prazo mediante um novo processo que avaliará a instituição.

Instituto Chico Mendes

O Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes é uma Organização Não Governamental que desenvolve programas, ações e projetos buscando a conservação dos recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida dessa e das futuras gerações. Desde a fundação, em 2004, desenvolve ações que contribuem com a conservação e a proteção ambiental, promoção humana e inclusão social, por intermédio de geração de renda, difusão de técnicas e conhecimentos, eventos, pesquisas e projetos de ação social.