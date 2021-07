Cruella, versão adolescente de O Diabo Veste Prada, disponível no Disney Plus, destaca-se pelo figurino Punk Rock britânico do final dos anos 1970, envolto numa trilha sonora deliciosa que vai de Bee Gees a Black Sabbath. Na trama, a órfã de cabelo alvinegro, Cruella De Vil (Emma Stone), vilã clássica da animação sessentista,101 Dálmatas, mais tarde interpretada por Glenn Close, foi rebaixada a uma ladra de má índole desde criança, cujo alter-ego inato contrasta com a crisálida Stella, seu nome verdadeiro de batismo. Andy Sachs (Anne Hathaway) é a versão alternativa, simplória e muito menos extravagante da personagem da Disney, vista na comédia dramática dirigida por David Frankel. A interiorana recém formada em jornalismo se envolveu por acaso nesse mundinho materialista, mas ao contrário da ardilosa Stella, pediu demissão do cargo que ocupava na Runway Magazine antes de ser dominada por completo naquele ambiente poluído que a afastou da vida singela ao lado do namorado sincero e das pessoas de boa índole com quem se identifica, de onde nunca deveria ter saído.

O Diabo Veste Prada foi baseado no best-seller homônimo, escrito por Lauren Weisbeger, jornalista recém-formada que trabalhou por quase um ano como assistente da editora-chefe da revista Vogue americana, Anna Wintour. Gisele Bündchen faz uma participação especial e marcante no filme de 2006. A lunática Baronesa Von Hellman, do longa dirigido por Craig Gillespie (Eu, Tonya), foi inspirada na megera Miranda Priestly (Meryl Streep), capaz de matar pessoas sem desprezar os funcionários da mesma forma que a famigerada estilista do início do século XXI faz. A aristocrata snobe, interpretada brilhantemente por Emma Thompson, organiza pomposos bailes de máscaras lucrativos, ao estilo de O Fantasma da Ópera, enquanto Miranda é mais exigente e intransigente, porém, consciente de que é a melhor naquilo que faz, gerando tensão insuportável ao seu ambiente de trabalho. Nigel (Stanley Tucci), o Personal Style e Personal Shopper de Andréa, tem a mesma cara e a careca do empregado da baronesa caricata, Boris (Mark Strong) que adotou a humanizada Cruella para aconselhá-la, também.

Em Sex And The City – O Filme, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) esteve tão ocupada com os preparativos do glamouroso casamento novaiorquino, concentrada apenas nas roupas de marca e nas centenas de convidados chiques para impressionar, que a famosa escritora esqueceu de dar uma atenção especial ao noivo Mr. Big (Chris Noth) em estado de pânico, sofrendo calado só de pensar em assumir tamanha responsabilidade na igreja pela terceira vez, sob os holofotes nervosos da ambiciosa imprensa especializada. Um fiasco que graças ao amparo das amigas inseparáveis: Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis), e Miranda (Cynthia Nixon) não teve consequências mais graves.

Sarah Jessica Parker se inspirou no figurino à la Givenchy de Audrey Hepburn, iluminado de jóias da Tiffany’s pelo corpo, tomando café em frente a loja centenária, e nas outras musas como Grace Kelly que ditaram as tendências da moda e alta costura na era de ouro hollywoodiana. A Bonequinha de Luxo de cara engraçada (Funny Face), vestida de cinza, a exemplo da Gata Borralheira, não conseguiu arrumar um marido milionário brasileiro, apesar das aulas de português de Portugal em fita, mas se deu bem na carreira de modelo devido ao ensaio fotográfico para a revista Quality. A bibliotecária filosofa, Jo Stockton que está no Telecine e no Prime Video, aderiu ao movimento existencialista, quer dizer, “empaticalista”, transformando-se numa Cinderela em Paris após namorar o fotógrafo Dick Avery (Fred Astaire) que sapateava muito bem. A cena em que a intelectual desliza sobre a estante de livros foi homenageada pela animação, A Bela e a Fera em 1991, cuja protagonista, Bela também sofreu preconceitos por amar os livros no meio de analfabetos medievais.