O consumo de chá teve origem na cultura oriental, na qual os chineses começaram a usar folhas de árvores para dar um bom sabor à água fervida. Ao longo do tempo, o hábito de tomar essa bebida natural, feita a partir de folhas, flores e raízes de plantas, se espalhou pelo mundo, sendo descobertos benefícios inigualáveis causados pelos seus ingredientes, que são colhidos diretamente da natureza e que podem oferecer saúde e bem-estar ao ser humano. A partir dessas descobertas, surgiram os chás diuréticos, conhecidos erroneamente por muitos como chás emagrecedores, que prometem trazer o corpo perfeito e o emagrecimento em um curto prazo de tempo.

“Existem muitos mitos e verdades sobre esses chás. Porém, o que a maioria das pessoas precisa entender é que a bebida pode, realmente, ajudar no emagrecimento saudável, mas é preciso que quem a toma esteja, também, mudando os seus hábitos alimentares e adquirindo costumes mais saudáveis. A ingestão do chá, então, impulsiona os resultados aliados à mudança da alimentação, ocasionando na perda de peso natural, não milagrosa”, explica Kika Chammas, farmacêutica e fundadora da Dermare, marca brasileira de dermocosméticos para tratamentos estéticos, faciais e corporais, que está há 10 anos no mercado buscando uma forma natural de cuidar de si. A farmacêutica e especialista, inclusive, é quem esclarece as dúvidas recorrentes e diz o que é verdade e o que é mito sobre os chás diuréticos. Confira logo abaixo:

1. O consumo excessivo de chás emagrecedores pode fazer mal à saúde?Verdade! “Tudo em excesso faz mal. Portanto, se o chá for usado incorretamente e em grande quantidade, algumas doenças pré-existentes podem ser agravadas. O ideal é tomar o chá até três vezes ao dia e evitar o consumo durante a noite, principalmente das pessoas que sofrem de insônia, já que esse tipo de chá conta com ervas termogênicas, que aceleram o metabolismo ”, alerta Kika.

2. O chá aumenta a imunidade contra doenças?

Mito! “O chá não aumenta a imunidade, mas pode auxiliar no controle de doenças, como o colesterol ruim, por exemplo”, explica.

3. O chá substitui a necessidade de beber água?

Mito! “Beber água, todos os dias, é essencial. O chá não assume o papel da água, de ajudar a absorver melhor os nutrientes, proteger e hidratar as articulações e células”, aponta Chammas.

4. É preciso orientação profissional para consumir chá emagrecedor?

Verdade! “Para que o emagrecimento seja saudável e não ocorra falta de vitaminas no corpo, é importante fazer o acompanhamento com um profissional. Alimentação balanceada, rotina de exercícios, emagrecimento gradativo e orientação de um especialista são essenciais para não se perder e manter o foco”, salienta a farmacêutica.

5. O chá emagrecedor pode substituir alguma refeição do dia?

Mito! “O chá deve ser um complemento de mudança de hábitos para uma vida mais saudável e, consequentemente, de um corpo mais equilibrado, sem excessos, mas jamais substituir qualquer refeição do dia”, conta Kika.

“Quando se inicia uma dieta, até o corpo se adaptar com a ingestão menor de calorias, pode faltar ânimo. OTALDOCHÁ vai auxiliar na melhora da energia durante o dia, dando disposição para fazer exercícios físicos e cumprir todas as tarefas do dia”, finaliza a especialista.

