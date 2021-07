A grande frota de veículos que circula na cidade de São Paulo acaba causando estragos no asfalto, além da ação do tempo. A manutenção constante é necessária para evitar problemas maiores e acidentes. A Prefeitura promete vistoriar os locais para verificar eventuais problemas, mas estudos mostram que o material empregado é de péssima qualidade, e os serviços são feitos sem os cuidados necessários e fiscalização.

Moradores apontam problemas na região

“Bairros como Rio Pequeno, Bonfliglioli, Vila Suzana, Jardim Colombo, Monte Kemel e Vila Sônia, tem suas ruas esburacas e com falta de manutenção. Nas Avenidas Giovanni Gronchi, Francisco Morato, Eliseu de Almeida, Corifeu de Azevedo Marques e principalmente nos corredores de ônibus, as crateras estão enormes junto às guias e sarjetas”.W.L.

“Buracos e mais buracos na Avenida Rio Pequeno e nas travessas da Avenida Corifeu de Azevedo Marques”. A.M.

“Vila Morse e Vila Sônia está esquecida pela Subprefeitura, com muitos buracos nas vias, lixo e calçadas com mato alto impedindo o trânsito de pedestres.!. L.A.

“Ruas Manoel Jacinto e Silvio Dante Bertacchi, na Vila Sônia com depressões em toda via.”M.F.

“Rua David Bem Gurion, na Vila Suzana, com serviços mal feitos nos reparos, que acumulam agua facilitando o surgimento de novas crateras nesta e nas transversais. Transito é intenso dia e noite, pois os motoristas evitam a perigosa av.Giovanni Gronchi.” F.D.

Prefeitura informa

que verificará

pontos de denúncias

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que realizará vistoria nas vias públicas comuns informadas e as medidas cabíveis serão tomadas. Caso sejam de concessionária, estas serão acionadas.

Em nota, a Prefeitura afirma que uma das prioridades é melhorar a qualidade do asfalto de forma consistente. Em busca de soluções, foram desenvolvidas ações com base em tecnologia, que incluem mapeamento técnico e avaliação criteriosa dos problemas no pavimento. O resultado foi 913 km de vias recapeadas, totalizando 429 ruas e avenidas, entre 2017 e 2021.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras desenvolveu uma série de procedimentos simultâneos com foco em gestão do pavimento. Pela tela do computador, é possível verificar a qualidade das vias públicas da capital. Dos 17 mil km de extensão que existem na cidade, 85% já estão mapeados pelo sistema Geovista.

Dispositivos instalados sob táxis e carros de aplicativos viabilizam essa medição, que acontece diariamente. O serviço é inédito em São Paulo, que pela primeira vez, dispõe da situação das vias para planejamento e tomada de decisões. O sistema permite priorizar as vias que estão em situação ruim para que sejam incluídas na programação de recapeamento.

Uma vez escolhidas, as ruas e avenidas passam por avalições técnicas que identificam o serviço ideal a ser executado. Para danos na camada inicial do asfalto ou na rede de drenagem, por exemplo, o equipamento com função de scanner indica o reparo necessário. Em caso de problemas mais profundos, uma nova máquina entra no processo e apresenta a solução.

TAPA-BURACOS

Quando são identificados buracos de responsabilidade de responsabilidade da Secretaria Municipal das Subprefeituras, o serviço é incluído no cronograma e efetuado.

Os munícipes devem fazer as solicitações por meio do canal oficial da Prefeitura, pelo Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal) no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.