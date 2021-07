População alerta para a sensação de insegurança criada em virtude de ocorrências na região. Em grandes metrópoles, a questão da segurança é sempre uma preocupação. São muitos os casos de arrastões, furtos e assaltos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma manter monitoramento da região.

Moradores reatam casos de insegurança

“Acabou de acontecer mais um assalto na praça Rafael Sapienza, agora (dia 25/6) por volta de 12:50h. Bandidos em uma moto abordaram um moça que estava na calçada da praça. Levaram a bolsa e o celular e ainda dispararam um tiro, que por sorte, não atingiu ninguém. A moto tinha a placa coberta. Atenção redobrada! Vamos cobrar reforço de policiamento de novo.” A.M.

“Seu alerta é de máxima utilidade! Acho que vale ir ao feed. O bairro está ficando bem perigoso… Aliás, o que não é perigoso hoje no Brasil? Penso que vale o alerta. Resido em Pinheiros e fui assaltada correndo na Vila Madalena. São muitas as ocorrências que temos ouvido falar. Vale o aviso que não levam apenas celular. No meu caso foram minhas alianças e brincos. A ocorrência foi na rua Morás, às 07:30 da manhã de uma sexta-feira.”

Polícia afirma que irá reforçar policiamento

A Polícia Militar irá reforçar o policiamento no local, que é realizado com base nos indicadores criminais e atua com diversos programas, como radiopatrulha, policiamento comunitário, ROCAM, entre outros. É importante que as vítimas sempre registrem os fatos, seja de modo presencial ou eletrônico, pois assim, as áreas podem ser mapeadas, os crimes investigados e os autores responsabilizados. De janeiro a maio, o trabalho conjunto das polícias resultou na queda de 16,6% dos roubos de 33,2% dos furtos pelo 14º DP, responsável pela área. No período, 216 pessoas foram presas em flagrante e 14 armas de fogo foram apreendidas.

CONSEGs atuam em procura para melhorar a situação

No Estado de São Paulo e também em alguns outros estados do Brasil existe uma entidade de apoio a segurança pública, que se chama CONSEG. A sigla significa Conselho de Segurança e é formado por um grupo de cidadãos eleitos pela comunidade local, que se reúnem uma vez ´por mês junto a representantes da Polícia Civil, Militar, da Prefeitura e outros convidados, com o objetivo estreitar laços e contribuir para solucionar os problemas relacionados à segurança pública daquela região. Estes cidadãos cumprem mandados de 2 anos e são membros totalmente voluntários, ou seja, não recebem nenhuma remuneração para esta atividade. O CONSEG pode contribuir muito no combate a perturbação do sossego da sua região. As reuniões mensais do CONSEG são públicas e qualquer cidadão da comunidade pode participar delas.