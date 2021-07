A tradicional campanha Bota Fora D&D, organizada pelo D&D Shopping acontece até o dia 01 de agosto. Em sua segunda edição do ano, a ação traz produtos assinados por designers reconhecidos, peças com muita sofisticação e atemporais, com desconto de até 50% e condições especiais de compra.

“A quarentena fez pessoas voltarem a atenção para casa. E nesse momento pós elas continuam a investir mais no lar. Por isso produtos escolhidos para o Bota-Fora D&D são objetos com alta procura do consumidor porque a Casa continua vencendo. Precisamos atender às demandas e necessidades atuais, e a decoração que está presente em todos os lugares e na vida das pessoas. Muitas peças e coleções lançadas durante o ano são atemporais, viram clássicos e a ação permite renovar a casa com itens badalados e valores atrativos.”, reforça Angelo Derenze, diretor geral do D&D Shopping.

Durante esse período, acontece a Mostra D&D Dinner na quarentena. A exposição apresenta dicas e tendências em mesa posta durante a quarentena. Especialistas no assunto, como arquitetos, designers, empresários e influenciadores dão o tom aos diversos estilos da mostra. Entre os nomes, Debora Henriques, Flávia Chicarelli, Mari Dedivitis, Martha Medeiros, Pupy Zogaib, Roberto Camasmie, Titina Leão, Tuca Benetti, Vic Meirelles e Ivani Neublum.

Além da temporada de liquidação, o D&D oferece ótimas opções de restaurantes e cafés, um convite para as boas compras. Considerado como um shopping all in one, o D&D reúne as mais importantes marcas do segmento, ao todo são mais 90 lojas, dentro de um diversificado mix.

D&D Shopping: Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin; Informações: Tel.: (11) 3043-9000 / 3043-9650; Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira das 10h às 21h; sábado, das 10h às 20h; domingo das 14h às 19h. www.dedshopping.com.br