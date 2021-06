Na edição passada, a Gazeta de Pinheiros informou sobre os problemas de iluminação no Largo da Batata, um dos espaços mais icônicos de Pinheiros. Moradores apontam a necessidade de maior luminosidade e manifestam preocupação sobre o local. De acordo com as reclamações, lideradas pela moradora Dzyan Alen Pereira Ricioli, não apresentam a iluminação necessária, o que causa sensação de insegurança. O Conselho Participativo Municípal, que acompanhou a equipe da Subprefeitura de Pinheiros e ILUME na restituição da iluminação do local, o motivo da escuridão foi causado pelo roubo de cabos. Ainda não há previsão para substituição por LED no local.

Fiscalização após solicitação

A Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública (ILUME) informa que o logradouro mencionado recebeu uma vistoria ainda na terça-feira (1/06), para verificar o funcionamento dos pontos de luz. Para manter em pleno funcionamento o parque de iluminação da cidade, a Prefeitura realiza rondas e também conta com o auxílio da população, que pode solicitar a manutenção de iluminação pública através da Central de Atendimento SP156 ou ligando para ILUME no telefone 0800 779 0156. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

ConselhoParticipativo informa sobre trabalho realizado

Leonardo Bezerra, Conselheiro Participativo Municipal na Subprefeitura de Pinheiros, traz depoimento sobre o acompanhamento dos trabalhos de restituição da iluminação no local. “Dia 4 de junho, estive acompanhando a equipe do ILUME no reestabelecimento da iluminação pública do Largo da Batata na parte da tarde. A noite por volta das 23:20h retornei para verificar e notamos que a iluminação pública foi reestabelecida. O que houve foi mais uma vez foi o furto de cabos subterrâneos pois os mesmos são de cobre, que atrai a atenção dos criminosos. Agora os cabos subterrâneos serão de alumínio, menos atrativo. A sugestão feita ao funcionario da ILUME, é soldar a tampa em volta das caixas de inspeção subterrânea e também colocar uma grade em cima para dificultar a ação dos criminosos. Isso seria uma solução paliativa. Mas mesmo assim, essa sugestão precisa ser aceita pela ILUME. O que deveria ser definitivo era o retorno da Base Movel da GCM fixa, que tinhamos no ’Batatinha’ ou na Igreja de Pinheiros ate o final de 2019. E que foi removida. Ainda nas reuniões presenciais no Conseg Pinheiros no começo de 2020, eu apresentei o pedido, mas não fui atendido. Tivemos o apoio nesta demanda do Coordenador de Governo, Sidnei Couto, que agradecemos pela atenção, compreensão e colaboração junto ao ILUME.”

Reestruturação foi entregue em 2017

Responsável pela iniciativa, a Prefeitura Regional de Pinheiros desenvolveu um projeto de revitalização para o espaço que em nada muda, apenas complementa em alguns pontos, o projeto de 14 de março de 1995 (Operação Urbana Faria Lima – Lei 11.732), que tinha entre os objetivos promover a reurbanização do Largo da Batata.

Os trabalhos de revitalização começaram com a lavagem do piso e a reestruturação de toda a iluminação da região. Também foram plantadas 70 árvores da Mata Atlântica para tentar ajudar a diminuir a aridez do espaço, trazendo sombra para o largo, carente de áreas verdes.

Para reestruturar toda a iluminação da região foram trocados 58 postes, sendo que os novos têm 7,5 metros de altura e não 5 metros como eram anteriormente. As 58 novas luminárias são do tipo vapor metálico e passaram de 150W para 250W. A revitalização do Largo da Batata contou com a parceria e apoio de várias empresas e entidades.