A situação do Piscinão Francisco Morato ainda é a mesma. Sem contrato para limpeza, o local está desde o final de março sem higienização. Há esgoto acumulado junto com lixo a céu aberto, transformando-se em um verdadeiro criadouro de insetos, mesmo em tempos de pandemia. Questionada sobre novos contratos para acabar com o problema, a Subprefeitura não responde, não atende e faz “vistas grossas” para o grave fato denunciado pela população. Secretaria da Comunicação não informou até o fechamento desta edição. Vereadores, como Eliseu Gabriel, têm tentado cobrar esclarecimentos sobre a questão, mas sem sucesso. Não existe respeito e atuação, nem para reivindicações dos edis em prol da comunidade.

Prefeitura não responde

Sobre a situação do Piscinão Francisco Morato, a Prefeitura informou que desde o ano passado “o contrato de limpeza de Piscinão desta Subprefeitura encontra-se suspenso”. Questionada sobre a previsão de retomada ou renovação do contrato, a Prefeitura não respondeu e só explica de forma genérica a suposta limpeza mal feita este ano, que mostra o total abandono do local. Procurada insistentemente por e-mails e telefonemas do Grupo 1-Gazeta de Pinheiros/Jornal do Butantã, a subprefeita Janaina Lopes de Martini e o chefe de gabinete Luiz Carlos Pinheiro Portella Junior não responderam aos questionamentos da comunidade, que critica a falta de atenção e descaso dos novos administradores, com os sérios riscos expostos aos moradores.

Fotografias apontam esgôto a céu aberto

Entretanto, registros fotográficos apontam para o acúmulo de água verde, esgoto e muito lixo no local. Os dois Piscinões (Francisco Morato e Campo Limpo) ficam em nível mais baixo do que os córregos Pirajuçara e Poá. Assim, quando enchem, as águas precisam ser bombeadas de volta aos rios ou retiradas com caminhões tanque, para não acumularem em seu interior.

Quando chove demais os córregos enchem rapidamente e podem transbordar, provocando inundações nas áreas vizinhas. É para evitar isso que os piscinões são construídos, armazenando o excesso de água e, consequentemente, evitar enchentes. Na média contam com uma capacidade total de 5,3 milhões de m³. No entanto, eles precisam estar sempre livres dos detritos e do lixo que costumam chegar junto com as águas e que podem reduzir sua capacidade de armazenamento.

Edital

No dia 29 de fevereiro de 2020, a Prefeitura publicou, no Diário Oficial do Município, o edital da Parceria Público-Privada (PPP) de piscinões (ou reservatórios de águas pluviais) da capital. Porém, o da Francisco Morato não consta no edital.

Gabinete Vereador Eliseu Gabriel

INDICAÇÃO

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, que promova, em caráter de urgência, a limpeza do Piscinão da Francisco Morato, bem como, que sejam tomadas medidas que previnam a necessidade de limpeza frequente.

Solicito informar qual a programação dos serviços de limpeza previstos para este ano nesse piscinão e qual a ação prevista em caso de vacância contratual (“Plano B”), que possa causar solução de continuidade do serviço de limpeza e higienização do piscinão.

Sem a periódica e necessária limpeza como medida de saúde pública, o piscinão encontra-se abandonado e repleto de lixo, dejetos e detritos, tendo se transformado em verdadeiro criadouro de insetos a céu aberto o que, somado ao forte odor desagradável, tornou-se verdadeira ameaça à saúde da população do entorno, notadamente nesse momento em que se noticia grande surto de dengue.

Assunto: Limpeza do Piscinão da Francisco Morato em caráter de urgência e adoção de medidas que previnam a necessidade de limpeza frequente, bem como ausência de limpeza no caso de vacância contratual.

Local: Piscinão da Francisco Morato, na divisa com o município de Taboão da Serra. São Paulo, 07 de Junho de 2021. Eliseu Gabriel, Vereador PSB