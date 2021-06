A companhia ideal para o Dia dos Namorados é a sua melhor amiga. Essa foi a premissa de todas as dez temporadas entre 1994 e 2004 de uma das melhores sitcoms americanas de todos os tempos. Friends descreve a bem humorada rotina de seis jovens vizinhos nova-iorquinos que se reúnem numa cafeteria, tornando-se grandes amigos, namorados e amantes. Isso, até se casarem. É o caso de Ross e Rachel (David Schwimmer e Jennifer Aniston) e Monica e Chandler (Courteney Cox e Matthew Perry) que viveram felizes para sempre, enquanto Phoebe (Lisa Kudrow) ficou com Mike (o Homem Formiga – Paul Rudd) e Joey (Matt LeBlanc) se mudou para tentar ficar famoso como ator. Friends: The Reunion, da HBO Max, celebra o segundo encontro do elenco principal desde o final da série de 236 episódios, indicada a 62 prêmios Emmy. O programa de auditório comandado por James Corden teve depoimentos gravados pelos showrunners e participações especiais de personalidades como David Beckham, Cindy Crawford, Lady Gaga, Tom Selleck, Reese Witherspoon e muitos outros. O papo descontraído gerou gargalhadas espontâneas, contagiantes, ao invés das saudosas risadas artificiais de fundo, justificando a sincera amizade duradoura dos cinquentões, também na vida real.

Nesse sentido, é o novo trabalho de François Ozon que estreou nos cinemas brasileiros de carona com Me Chame Pelo Seu Nome. Em Verão de 85, o diretor francês revela-se novamente um grande contador de histórias, independente do tema, sem parecer apelativo ou forçado, envolto numa excelente trilha sonora, incluindo Inbetween Days (The Cure) e Sailing, do Rod Stewart, em sincronia com a paisagem bucólica de Seine-Maritime, na Normandia. Na trama, após o jovem de 16 anos, Alexis (Félix Lefebvre) ser salvo por David (Benjamin Voisin), um velejador dois anos mais velho, inicia-se ali uma aventura sexual inédita, cujo pacto de sangue firmado pelo casal foi dançar em cima do túmulo daquele que falecer primeiro. Ocorre que a formação de um triângulo amoroso inesperado com a intercambista britânica, Kate (Philippine Velge) transforma a frágil paixão intensa em ódio mortal.

Já a namorada platônica deve ter o cérebro de Albert Einstein, o figurino do David Lee Roth e a aparência física da modelo Kelly LeBrock aos 24 anos, numa época em que o computador pessoal fazia de tudo, a exemplo do Automan e do programador interpretado por Richard Pryor em Superman 3. Apesar da idealização da Mulher Nota 1000, inspirada em Frankenstein de 1931, parecer machista e materialista, o objetivo de Lisa foi acabar com a timidez dos seus criadores: Gary Wallace (Anthony Michael Hall) e Wyatt Donnelly (Ilan Mitchell-Smith), vítimas do irmão chantagista Chet (Bill Paxton) e do buller, Ian (Robert Downey Jr.), estudante na mesma escola do confinado “Clube dos Cinco”. Por conseguinte, a companhia da mulher ideal, uma espécie de Mary Poppins Cibernética, deu coragem aos adolescentes nerds para iniciar um relacionamento amoroso de verdade. Lisa é o nome do 1º computador pessoal com interface gráfica da Apple, lançado em 1983. “Weird Science”, a música da banda Oingo Boingo, homônima ao título original do filme disponível no Telecine, homenageia a famosa revista de ficção científica dos anos 50. Kelly LeBrock, A Dama de Vermelho no Prime Vídeo, tinha tudo para ser nova Marilyn Monroe se não fosse pelo ex-marido, Steven Seagal, que a traiu com a babá dos filhos pequenos, arruinando sua carreira promissora, enquanto Gene Wilder preferiu se aposentar em 2003 ao invés de ser censurado pelo politicamente correto de modo a nunca mais poder fazer piadas sobre cegos, por exemplo.

Por fim, o confuso casal inter-racial David (Anastasios Soulis) e Nadja (Nanna Blondell) resolve esquentar o relacionamento em crise, numa gelada lua de mel com vista para a aurora boreal sueca. Um cenário inóspito que pode chegar a 30 graus abaixo de zero. Porém, a pacata solidão ideal é interrompida bruscamente pela mira de um “Ponto Vermelho” a laser direcionado ao coração dos cônjuges, imbuído na arma de vingativos atiradores bastante experientes, dispostos a caçá-los até a morte. Filme barato da Netflix a fim de prender a atenção no Dia dos Namorados.