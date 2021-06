População local registra ocorrências na região. Em grandes metrópoles, a questão da segurança é sempre uma preocupação. São muitos os casos de arrastões, furtos e assaltos, causando sensação de insegurança. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma manter monitoramento da região, mas moradores relatam vários assaltos e roubos.

Moradores dão depoimentos

“Atenção!!! Acabei de presenciar um assalto a mão armada à moto BMW na rua dr. Luiz Migliano, um pouco à frente do ‘Bonnaire’. Policia informada. Piloto da moto está bem!” P.V.

“Não é esse bairro, é São Paulo toda e o Brasil. Não temos segurança em lugar nenhum. É triste isso mesmo!” E.T.

“Nosso bairro está pior. Eu trabalho no Itaim que tem roubos, mas bem menos. Aqui está jogado às traças.” S.B.

“Faço parte de todos esses grupos Itaim, Campo Belo e outros. Todos os dias são relatados casos de violências, roubos, assaltos, invasão de casas e por aí vai . Só que o Morumbi tem um estigma, de ser o único bairro violento de São Paulo! É triste, sou corretora de imóveis e isso é péssimo para os negócios. Mas fazer o quê!” R.T.

“Moro nesse bairro há 27 anos, e nunca me aconteceu nada. E também nunca presenciei nada.” L.T.

“Também acho que o Morumbi acaba levando toda a fama do que acontece. Moro aqui há mais de 22 anos e nunca vi, nem fui vitima de nada. Na verdade já presenciei assaltos em outros bairros onde circulo eventualmente como Moema, Brooklin, Pinheiros e até nos Jardins. Enfim, assaltos e violências acontecem em todos os bairros, mas a mídia sempre dá maior ênfase quando se trata de Morumbi. Pior é que alguns moradores fazem questão de difamar o bairro onde moram. Por que não mudam para um bairro que lhes dê mais segurança?” O.L.

Registro de B.O. é importante

O policiamento preventivo e ostensivo no Itaim Bibi e Morumbi, realizados pelo 23º BPM/M e 16º BPM/M, é reorientado e intensificado com base na análise dos índices de ocorrências criminais. O efetivo atua por meio dos programas Força Tática, Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), Ronda Escolar, Radiopatrulha e Policiamento Comunitário.

De janeiro a abril deste ano, a PM prendeu ou apreendeu 55 suspeitos e apreendeu oito armas na região do Itaim Bibi. Já na Rua Doutor Luís Migliano, no Morumbi, 57 pessoas foram detidas e sete armas foram retiradas das ruas. O registro do boletim de ocorrência é importante para que haja investigação dos fatos, e assim, os autores sejam identificados e presos, além de reorientar o policiamento preventivo e ostensivo pela região. A comunicação pode ser feita em qualquer distrito policial em São Paulo ou pela Delegacia Eletrônica (www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br).

Consegs atuam em procura para melhorar a situação

No Estado de São Paulo e também em alguns outros estados do Brasil existe uma entidade de apoio a segurança pública, que se chama CONSEG. A sigla significa Conselho de Segurança e é formado por um grupo de cidadãos eleitos pela comunidade local, que se reúnem uma vez ´por mês junto a representantes da Polícia Civil, Militar, da Prefeitura e outros convidados, com o objetivo estreitar laços e contribuir para solucionar os problemas relacionados à segurança pública daquela região. Estes cidadãos cumprem mandados de 2 anos e são membros totalmente voluntários, ou seja, não recebem nenhuma remuneração para esta atividade. O CONSEG pode contribuir muito no combate a perturbação do sossego da sua região. As reuniões mensais do CONSEG são públicas e qualquer cidadão da comunidade pode participar delas.