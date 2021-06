Quando o pet entra para a família é uma felicidade para seus tutores. Sem dúvida, os animais de estimação são considerados como filhos para muitos e, por isso, o cuidado com a saúde é essencial para o bem-estar de todos.

Especialmente se o pet for filhote, o cuidado deve ser maior por estar mais suscetível a contrair parasitas e doenças. Em geral, a vermifugação começa a partir da sua segunda semana de vida, sendo administrada a cada 15 dias.

Quando há nitidamente uma verminose, ou seja, se o pet apresenta sintomas característicos, o tutor deve recorrer ao médico veterinário, que irá diagnosticar o parasito. O diagnóstico pode ser realizado por meio de exames clínicos e/ ou parasitológicos. Com isso, o tratamento torna-se mais assertivo e eficiente, com a escolha do medicamento correto.

A médica veterinária Thais Matos, especialista da área de Confiança & Segurança da DogHero , maior empresa de prestação de serviços para animais de estimação da América Latina, explica que os produtos contra vermes para o pet, por exemplo, acumula funções tanto terapêuticas como preventivas.

“Quando a presença de parasitas é diagnosticada no pet, é recomendado um vermífugo para exterminar o problema. Este deve ser adequado ao tipo de parasito e aos sintomas causados. O vermífugo para o pet atua tanto na prevenção, como no tratamento. Por isso é importante saber como e quando dar essa medicação – sempre se atentando às doses e periodicidade prescritas pelo profissional”, orienta Thaís.

Caso a vermifugação seja feita de forma preventiva, considerando que o pet está saudável, é preciso seguir o protocolo de vermifugação. “Deve-se levar em conta o peso, raça, idade, sexo, risco de contaminação, podendo haver diferença nas dosagens de pet para pet”, completa.

O e-book “Guia Rápido de Saúde dos Pets”, DogHero está disponível gratuitamente para download e impressão na página exclusiva do blog .