O melhor sentimento é o amor. Ele faz tudo fica mais fácil, abre portas, traz alegrias e motivação para viver.

Primeira coisa é amar a si mesmo. Ninguém consegue amar outra pessoa antes de se amar.

Existe vários tipos de amor, mas hoje vou focar no amor entre casais, afinal o dia dos namorados está próximo e devemos comemorar todas as datas, pois esses momentos são especiais. É um dia para fazer uma surpresa para a pessoa amada, dar um presente, fazer um programa diferente, enfim devemos sempre comemorar a vida e o amor.

Temos que acreditar no amor, mesmo se já enfrentamos várias decepções, isso nos torna mais maduro para um novo relacionamento.

Nascemos e no decorrer da vida vamos amando e sendo amados, mas chega um momento que deparamos com um sentimento diferente de todos que já sentimos. Esse amor é diferente, dá um frio na barriga, dá vontade de ver a todo instante, de querer ficar junto e nesse momento percebemos que estamos apaixonados por uma pessoa que pode ser totalmente diferente do que sonhávamos, mas é a pessoa que o coração escolheu para amar.

Quando encontramos o amor, os olhos brilham e vamos ficar enamorados por toda vida.

Vamos sentir que a vida só tem significado se for vivido a dois, a companhia no dia a dia, acordar juntos, sonhar os mesmos sonhos, mesmo que os sonhos e gostos sejam diferentes, um sempre acaba cedendo para ver o outro feliz, isso é amor.

O amor atrai coisas boas, fortifica o relacionamento, como é bom ter a companhia da pessoa que amamos, aquela que escolhemos para passar a nossa vida junta. Dividindo as alegrias, tristezas, as incertezas e dificuldades que a vida apresenta, vamos errar e acertar, mas tudo se torna mais fácil quando existe amor.

Feliz dia dos namorados!

Prof.ª Sueli Pacheco; Pós-graduada: Neuropsicopedagogia e Marketing – MBA; Graduada: Turismo, Pedagogia e Geografia