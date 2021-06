Membro da Câmara Municipal, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos, o vereador exerce duas funções principais: legislar, representar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar a atuação do Executivo. Moradores locais opinam sobre o que esperam de seus representantes.

A população apresenta suas reivindicações

“Regulamentação de horário para obras. Seja da construção civil, seja de zeladoria da prefeitura.” A.A.B.M.

“Lei do Silencio e da perturbação do sossego, que funcione! Essa cidade está um caos! Ninguém dorme em qualquer tipo de bairro, ou é baile funk, bar badalado, festas, aglomerações em praças até de madrugada! Não existe lei! As obras são donas da cidade, 24 horas trabalhando e meses de tortura!” C.T.

“Lei do Silêncio Urbano! A lei já existe, mas não é cumprida! Que os barulhentos sejam detidos e os bares fechados, como determina a Lei!” F.M.

“Acabe com a baderna sonora e será o mais votado da história.” L.B.

“Lei do Silêncio séria e atuante após as 22 horas, e punição aos donos de animais, que latem a noite e o dia todo, sem o proprietário se importar.” R.F.

“Regularização de uso das benditas caixas de som portáteis. Ninguém é obrigado a suportar o que não gosta, só porque o outro gosta.” M.L.B.

“Extinguir buzina em motocicletas.” W.A.

Vereadores

fiscalizam o Executivo

e propõem mudanças

O vereador produz leis cuja abrangência é municipal, e fiscaliza as ações do prefeito da cidade, cobrando a implantação e a execução de políticas públicas capazes de garantir o atendimento dos direitos básicos do cidadão e de outras demandas sociais. No desempenho dessas funções, o vereador atua como representante do cidadão.

Seu papel é de fazer a mediação entre aqueles que vivem na cidade e os que a administram, contribuindo para criar canais de diálogo e participação social na política. A Câmara Municipal, dessa forma, se converte em espaço voltado à promoção do debate, ambiente destinado à discussão dos problemas da cidade e à busca coletiva de soluções para eles.

A Câmara Municipal de São Paulo é o órgão legislativo do município de São Paulo, no Brasil. Desde a 11º Legislatura (1993-1997), é composto por 55 vereadores, número máximo estabelecido pela Constituição de 1988. Os vereadores são eleitos por meio de sistema proporcional de lista aberta. As vagas são distribuídas pelos partidos proporcionalmente ao total de votos para vereador de cada partido (somando os votos em legenda e os votos nominais em todos os candidatos do partido). Cada bancada partidária é então ocupada pelos candidatos de acordo com a ordem dos mais votados do partido. A última eleição ocorreu em 15 de novembro de 2020.