O Rendez Vous, bistrô francês localizado no coração de Pinheiros, lança mais uma novidade para o mês de Junho em parceria com o GT bar jardins que fez a elaboração do novo menu, a casa que já é embaixada da marca Lillet desde o início de 2020 e ficou famosa no último ano pelos seus drinks com o Aperitivo, agora traz uma carta exclusiva apenas de gins, o gin escolhido para a base da carta foi o Mozaiki um London gin artesanal importado da Rússia que está conquistando rapidamente novos fans, dentre os novos drinks terão opções com o aperitivo Lillet e Tmb drinks surpreendentes como o “GT le Chilli” drink a base de Gin Mozaiki, tônica, morango e hortelã macerados, servido com geleia de pimenta na borda da taça. O Restaurante trabalha em horário contínuo todos os dias e possui mesas na calçada.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 179 Pinheiros São Paulo Serviço de valet no local, Aberto das 10h ás 22h com atendimento presencial apenas nos horários permitidos pela fase vigente. Reservas: por telefone e wats app 11 45640146 Delivery: Ifood, Rappi ou Ubereats Fotos: Gustavo Pitta