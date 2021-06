Alguns locais clássicos da boemia paulistana estão sofrendo as consequências da pandemia. Com a ausência de público, muitas portas de tradicionais bares e restaurantes estão sendo fechadas. Porém, locais tradicionais ainda resistem na Vila Madalena. Outras oportunidades também abrem as portas. Para auxiliar o comércio local, a Gazeta de Pinheiros conversou com a ACSP para conseguir dicas para o enfrentamento deste período.

Moradores relatam novos empreendimentos

“Depois da ‘Hamburgueria Jerônimo’, a quadra na rua Wisard, entre a Girassol e Fidalga, está agitada com a chegada do restaurante ‘Camélia Ódódò’, da chef Bela Gil (entrada pela Girassol) e da sorveteria ‘Rochinha’, o que confirma a tese de que só os grandes, com fôlego para investimento, logram cintilar na crise da pandemia.

O ‘Artesão Bar & Grill’ é o único pequeno no meio gastronômico que tem conseguido driblar o açoite dos impostos com criatividade e reinvenção.

Tentou parceria com a ‘Mad Dwarf’, cervejaria artesanal que ficava na quadra seguinte e, recentemente, estampou na fachada um grafite de ‘Tcheruggi’ (galeria A7MA) – tudo a ver com o bairro. “Está muito difícil!”, desabafa o proprietário Henrique.

Sobrevive, também, ‘O Engenheiro’, com foco na parcela que não pode arcar com os preços normalmente praticados na Vila. A receita, empática, também tem uma mensagem subjetiva: é possível comer à vontade por apenas R$ 22? Sim, é!

Resquícios de um tempo, pode ser visto na ‘Casinha de nº 295’, onde o mestre Isaías aproveita a pequena garagem para exercitar o ofício – restauro de móveis antigos e tapeçaria. “Não pode parar senão enferruja”, diz o artesão, ilhado no pequeno império.

Instalado antes da pandemia, o showroom da incorporadora ‘Idea!Zarvos’, na esquina da Wisard com a Fidalga, segue em ritmo acelerado e mudança constante no visual.

Já o abandono da Rua versus Prosperidade Econômica de grandes marcas, se traduz no pé de café, cheio de frutos, que cai sobre a calçada e impede a circulação de pedestres.” Blog da Vila Madalena”

Há algumas semanas, a Gazeta de Pinheiros trouxe outros depoimentos e campanhas de sucesso

“Depois de quase 19 anos, o local sendo ocupado pelo clássico bar no número 265 da rua Fidalga, na Vila Madalena, está vago. E quando reabrir, não será mais com o Genésio.” Voz da Vila

“Mais um bar encerrou as atividades, o ‘Goela‘ situado na rua Belmiro Braga, 120.”H.P.

“Hoje passei pelo ‘Genesio‘ e deu um aperto. Estavam demolindo.” K.A.

O tradicional ‘Ó do Borogodó’ lançou uma campanha vitual para arrecadar fundos e permanecer em seu local. Em suas redes sociais, o espaço chamou seu público para ajudá-los a permanecer.

“Há 15 dias anunciamos o fim. Há 11 dias, movidos pelo apelo de tantos, anunciamos o início de uma ‘vaquinha’. Que feito…! Vocês são incríveis! Mandaram de volta todas as felicidades colhidas nesses 20 anos de roda. Hoje a gente anuncia que chegamos muito, muito perto da nossa meta.”