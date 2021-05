Chegando aos 500 mil casos de óbitos confirmados ligados à Covid-19, a região continua recebendo aglomerações. A Praça Benedito Calixto, semanalmente, recebe grande público, bem como o Largo da Batata e outros locais. O Comitê de Blitze informa que interditou outro bingo clandestino na região, além de autuar eventos clandestinos. Mas é muito pouco, perto das dezenas de agrupamentos que acontecem em Pinheiros e Vila Madalena, onde o risco de contágio é potencializado devido à quantidade de pessoas que podem ser atingidas.

Moradores se manifestam

“Sobreviveremos? Depende de nós? A polícia passa é não faz nada, nem estaciona. Estão até agora cantando aos berros! Insuportável! Na Praça Benedito Calixto estão cantando aos berros. Ninguém merece! R.C.

“Inacreditável! Não passariam no exame de bafômetros, e muito menos em outros exames.” E.A.C.M.

“Nós sobreviveremos, eles irão lutar para sobreviver.” E.P.

“Inconsequentes e sem respeito ao próximo.” R.V.

“Parece que a pandemia acabou no Largo da Batata. Sempre há aglomerações, principalmente nos finais de semana.“ W. L.

Comitê de Blitze

No total, entre a noite de sábado (22) e a madrugada deste domingo (23), a Vigilância Sanitária Estadual inspecionou 31 estabelecimentos comerciais na Capital, nos bairros de Itaim Bibi, São Miguel Paulista, Consolação, Vila Leopoldina, Lapa e Freguesia do Ó. Houve festas e aglomerações, segundo depoimentos dos moradores, em Pinheiros, Vila Madalena, além de ‘pancadões’ nas comunidades do Jardim Jaqueline, Jardim Colombo (Santo Américo) e Paraisópolis, sem atuação da PM, que evita confrontar com os meliantes e organizadores.

Secretaria de Segurança afirma ter intensificado ações

A SSP esclarece que as ações policiais foram intensificadas em todo o Estado com vistas ao cumprimento das determinações estabelecidas pelo Plano São Paulo de Combate à Covid-19 e para proteger a população. Denúncias contra festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais podem ser feitas pelo telefone 0800-771-3541 ou e-mail ao Centro de Vigilância Sanitária (secretarias@cvs.saude.sp.gov.br) e também pelo site do Procon (www.procon.sp.gov.br). O atendimento de emergências de segurança segue pelo 190.

Além disso, o policiamento ostensivo e preventivo na região da Praça Benedito Calixto, realizado pelo 23º BPM/M, é reorientado quando necessário, com base na análise dos índices criminais. O efetivo atua na região por meio dos programas Força Tática, de Ronda Escolar, ROCAM e Policiamento ComunitárioAlém das unidades territoriais, os registros de ocorrência podem ser feitos pela Delegacia Eletrônica (www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br).