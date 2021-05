A forma ofegante da raça passou a ser uma característica conhecida por muitos e tem alguns fatores que explicam

Em diversas situações, ao avistar um Pug é comum ver que ele está com uma respiração mais acelerada, ofegante, como se estivesse cansado. E acredite: não é impressão sua. De fato, essa é uma característica bem comum nesta raça. Francine Ther, publicitária responsável pelo portal Amigo PUG, lembra algumas razões pelas quais isso acontece. “A maioria das raças que tem o focinho curto tem essa questão, que reduz o espaço de troca de ar do animal. Além disso, é preciso lembrar que os Pugs foram criados na China, há mais de 200 anos, onde o clima é bem diferente aqui do Brasil”.

De forma complementar aos pontos levantados pela publicitária, uma característica física do Pug também contribui para possíveis problemas de respiração: o palato mole. Essa parte, que é uma extensão da língua, é um pouco mais comprido que nos demais cães, que possuem focinho mais alongado. Ela é essencial para a sobrevivência do seu cachorro, já que impede que os alimentos entre no caminho da respiração e vá direto ao pulmão.

Além das características da raça, a responsável pelo portal Amigo PUG levanta um importante ponto que pode ser vilão neste caminho: o sobrepeso. Fran destaca que, caso seu cãozinho não esteja em dia com a balança, a questão respiratória pode se complicar. “Assim como os humanos, o sobrepeso faz com que os órgãos fiquem mais apertados dentro e ele tenha mais dificuldade de respiração. Por isso a importância de dar a comida na quantidade certa para o seu Pug”.

Apesar disso, é bom destacar que essa questão respiratória não é, necessariamente, algo grave. Ela é, antes de mais nada, uma condição ligada às características da raça Pug. Claro que é sempre importante observar seu amiguinho e, na dúvida, consultar um especialista, como finaliza Fran. “Pelo focinho mais curto, é preciso redobrar a atenção e alguns casos. Por exemplo, não dá para leva-lo para passear no sol de meio dia ou por horas seguidas na rua, porque certamente ele irá passar mal. Mas, sempre que achar que o caso é muito específico e seria necessária uma intervenção cirúrgica, converse com o veterinário do seu cãozinho e garanta sempre o bem-estar e saúde do seu Pug em dia”.