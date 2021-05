A história da famosa franquia de jogos Mortal Kombat foi baseada na mitologia nórdica, originária do gigante Kamidogu, separado em seis partes formadoras dos reinos: Earthrealm (Plano Terreno/Terra), Netherrealm (Submundo), Outworld (Exoterra), Orderrealm/Seido (Reino da Ordem), Chaosrealm (Reino Caótico) e Edenia. O torneio de membros seculares que acontece de geração em geração, substitui uma guerra milenar, a exemplo dos Jogos Vorazes. De regra, a dimensão que vencer dez vezes a dimensão sede do torneio, poderá dominá-la. Essa é a meta do imperador globalista da Exoterra, de modo a governar nosso planeta protegido pelo Deus do Trovão, Raiden. A partir daí, começa o clássico game lançado em 1992, o filme estrelado por Christopher Lambert, três anos depois, o longa de baixíssimo orçamento em exibição nos cinemas e a animação: Mortal Kombat Legends: A Vingança de Scorpion. Ocorre que no novo Mortal Kombat, o filho insosso de Scorpion, Cole Young, ofusca a participação do pai, responsável pelas melhores sequências de luta contra o algoz: Sub-Zero. Além disso, o torneio fundamental, dá lugar a inúmeros combates ao mesmo tempo, com inúmeros cortes na adição, confundindo o espectador. O poder da Defensora da Terra, Sonya, aflora toscamente, após a oficial do exército derrotar um adversário que estampava o símbolo escarlate de Arcana na pele, ao invés de desenvolver seu Chi espiritual através da abertura da Glândula Pineal.

Em exibição nos cinemas, existe o “Mundo em Caos”, há 60 anos-luz da terra, formado por uma sociedade medieval que começou do zero, sem poder mentir. Assim como no Plano Espiritual, os homens possuem a sua Glândula Pineal aberta, o que possibilita ouvir os pensamentos dos outros. Ao contrário das mulheres sem esse “ruído”, exterminadas pelo prefeito totalitário, David Prentiss (Mads Mikkelsen), o fundador da doutrina partidária: O Círculo, a fim de manipular os eleitores, indiretamente. Apenas a garota que veio do céu, Viola Eade (Daisy Ridley), dona de avançada tecnologia futurista, pode pôr fim à tirania, auxiliada pelo meigo pretendente apaixonado,Todd Hewitt (Tom Holland).

Las Vegas foi tomada por zumbis e será dizimada pelo governo em algumas horas. Enquanto isso nas redondezas, um grupo de mercenários pretende arrombar o cofre de um milionário com duzentos milhões de dólares. A história original do diretor de Madrugada dos Mortos, protagonizada por Dave Bautista, mistura o melodrama humanitário de Contágio – Epidemia Mortal (com Arnold Schwarzenegger) e a ação frenética de zumbis inteligentes e emotivos. Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, estreia na Netflix em comemoração ao dia do Orgulho Nerd (25 de maio). A ironia e o sarcasmo cansativo dos gananciosos assaltantes de atitudes cegas e ineficientes são penalizadas por Zack Snyder na parte final, numa divertida quebra de expectativa contra a hipocrisia progressista, sinalizadora de virtude.

A segunda temporada da série antológica: Love, Death & Robots da Netflix, contém apenas oito episódios menos ousados e reflexivos que a anterior, com dezoito.

Em “Serviço de Atendimento ao Cliente”, homenagem a Wall-e, uma velhinha de cabeça grande ao invés da barriga, tenta fugir do “exterminador” aspirador de pó que se rebelou contra ela. No segundo episódio: “Gelo”, após o duelo ideológico entre comunistas e capitalistas, o mundo vive outra polarização entre meta-humanos e comuns que fazem de tudo para suprir a inferioridade física. “Esquadrão de Extermínio” é ambientado numa realidade análoga à de Blade Runner, dividida entre a elite acima das nuvens e o proletariado na periferia terrestre. Lá, um caçador ao invés de exterminar androides, executa recém-nascidos, a exemplo da política do filho único da China, exibida no documentário da Prime Video: One Child Nation. O policial namora uma oriental que tenta viver eternamente a base de modernos tratamentos de beleza. Na trama de “Snow do Deserto”, à la Mad Max, um albino caçado por mercenários recebe a ajuda inusitada de uma bela cientista, que passa a acompanhá-lo em sua jornada de forma repentina e misteriosa. “A Grama Alta” representa os obstáculos da estrada da vida que todos nós devemos passar. Verifica-se que a maioria desatenta fica pelo caminho, incapaz de agarrar as inúmeras oportunidades de sucesso que Deus nos oferece. Numa história tragicômica, duas crianças vagam ansiosas “Pela Casa” na noite de natal, surpreendendo-se com o aspecto inusitado do bom velhinho. Em “Gaiola de Sobrevivência”, Michael B. Jordan é um soldado rotoscopiado, cercado em um planetóide por um robô assassino com defeito. Por fim, em “O Gigante Afogado”, um cientista encontra um gigante à beira da praia, comparando-o ao ciclope da Odisseia de Homero. O monólogo sobre encantamento, monotonia e depredação, assemelha-se ao de O Velho e o Mar.