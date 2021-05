Após campanha de sucesso da comunidade, onde conseguiu a permanência do Hospital Infantil Darcy Vargas com suas modernas instalações no Morumbi, apoiada incondicionalmente pelo Grupo 1 de Jornais- Morumbi News/Gazeta de Pinheiros/Jornal do Butantã, o Governo do Estado e a Secretaria da Saúde “desistiram” da mudança da instituição para o Jaguaré, em uma suposta troca leonina de terrenos, que beneficiaria a iniciativa privada e prejudicaria a todos. Agora suas instalações vão contar com inauguração marcada para dia 31, com o “Espaço Germ Free”, um ambiente protetor inédito em hospitais infantís estaduais, que preservam a saúde das crianças debilitadas. A instiuição possui serviços de ambulatório, pronto-socorro, terapia intensiva infantil e neonatal e hospital–dia, ocupando duas edificações. Uma delas com sete pavimentos, onde está instalada a unidade de internação e atendimento de pronto socorro, e outra com três pavimentos, onde ficam as instalações do ambulatório. Atualmente, passa por reformas para melhorias no serviço.

Reforma para proporcionar espaço ‘Germ Free’ (Ambiente Protetor) no 4º Andar

De acordo com os voluntários, a ideia de se instalar o ambiente protetor, partiu dos profissionais médicos da oncologia que conheciam esse sistema através do Hospital das Clínicas. “O entusiasmo foi grande, após ter conhecimento desse novo instrumento que poderia trazer muito conforto às crianças pacientes da oncologia e outras patologias. O que precisávamos era batalhar por recursos para começar”, informam. Este tratamento inédito “Germ Free-Ambiente Protetor” é o primeiro instalado em hospitais estaduais infantís, e vai modificar e modernizar a instiuição. “É uma coisa muito séria, que abrigará crianças necessitadas pela fragilidade, em caratér urgente. Tudo será filtrado e sofisticado, para a saúde dos pacientes”, concluem.

A ideia da transformação de três enfermarias do 4º andar em salas de isolamento ‘Germe Free’, que vai ser inaugurada no próximo dia 31, às 11 horas, mostra que nas três enfermarias, tudo foi mudado. As salas foram totalmente fechadas e a água que as abastece estão agora totalmente filtradas, incluindo dos chuveiros e filtros. Foi instalado o sistema moderno e altamente filtrado de ar condicionado, para evitar a contaminação de fungos em crianças muito debilitadas. “A sonhar com essa reforma, depois de muito esforço, conseguimos através do Ministério do Trabalho, (procuradora dra. Andrea Tertuliano de Oliveira), verbas públicas”, concluem.

Referência

O espaço é referência no tratamento de crianças com câncer e outras especialidades, como hematologia, cirurgia infantil, urologia, endocrinologia, nefrologia e casos complexos de pediatria geral. Conta com UTI Neonatal, principalmente para cirurgias de alta complexidade e está inserida no ‘Programa Mãe Paulistana’ (programa municipal implantado em 2006 voltado para a mãe e o bebê) para casos de cirurgia pediátrica e UTI Pediátrica, ambas classificadas como tipo III e certificadas pelo Ministério da Saúde.

Voluntários tem participação ativa

O voluntariado ativo e numeroso, faz parte integrante do staff do hospital ajudando o máximo, dando o apoio emocional e humano aos pacientes e suas famílias. Também faz um trabalho incondicional, para conseguir verbas e equipamentos para a instituição, que continua referência em atendimento pediátrico de alta complexidade. Desde o início da pandemia, já foram atendidos mais de 50 mil pacientes na unidade, mostrando com suas reformas e equipamentos novos de última geração, que a mudança para outro bairro pretendida pelo Governo do Estado, sem nenhuma justificativa, não vai acontecer.

Vitória da comunidade, das crianças que fazem tratamento intensivo e suas famílias, de seus funcionários, corpo diretivo, voluntários incansáveis, da imprensa regional e de todos!