Aqui no Estado de São Paulo e também em alguns outros estados do Brasil, existe uma entidade de apoio a segurança pública, que se chama CONSEG. A sigla significa Conselho de Segurança, e é formado por um grupo de cidadãos eleitos pela comunidade local, que se reúnem uma vez por mês junto a representantes da Polícia Civil, Militar, da Prefeitura e outros convidados. O objetivo é estreitar laços e contribuir para solucionar os problemas relacionados à segurança pública. Os mandados de são de dois anos e os membros totalmente voluntários, ou seja, não recebem nenhuma remuneração para esta atividade.

O conselho pode contribuir muito no combate a perturbação do sossego da sua região. As reuniões mensais são públicas e qualquer cidadão da comunidade pode participar. O presidente tem liberdade para se reunir com delegado de polícia, capitão, prefeito e outras autoridades.

Aqui no Estado de São Paulo, há 476 CONSEGs, sendo 84 deles na capital, 55 na região metropolitana e 337 no interior e no litoral. Procure se informar na internet ou telefone para o batalhão de polícia militar da sua região, se existe CONSEG em sua cidade e qual a data da próxima reunião. Muitos estão realizando reuniões online também, ficando até mais fácil de participar.

“Se você tiver algum receio, saiba que sua denúncia poderá ser feita de forma privada e não em público na reunião, e assim você pode preservar o sigilo da sua denúncia. Converse com o presidente do CONSEG, com o delegado ou com o comandante da PM que estarão presentes nas reuniões”, informam seus diretores.

“E o melhor é que participando das doze ultimas reuniões mensais antes das eleições, você pode compor uma nova chapa junto com outros membros da sua comunidade e se candidatar a assumir os próximos dois anos do CONSEG, contribuindo de forma ainda mais ativa para acabar com a perturbação do sossego na sua região”, concluiram.