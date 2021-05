Com 50 anos de tradição na formação de jogadores de futebol, o Clube Pequeninos do Jockey é uma associação desportiva sem fins econômicos, focada na inclusão social. É considerado referência no esporte, tendo revelado centenas de profissionais ao mercado, reconhecido pela mídia especializada como grande centro formador de atletas de alto rendimento.

José Guimarães Junior, fundador e presidente do Pequeninos do Jockey, trabalha desde o início do projeto com destaques do meio futebolístico. Atualmente, o São Paulo Futebol Clube, possui muitos atletas com início de sua formação feitos no Pequeninos, em suas categorias de base. No time campeão estadual 2021, os craques titulares Luan e Liziero, foram formados pelas categorias de base do Clube Pequeninos do Jockey.

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais convidou Guimarães para tecer um panorama sobre o título do tricolor paulista.

“O campeonato paulista de 2021 é o mais disputado do Brasil e foi um dos mais difíceis devido a pandemia, com paralisações e com o diálogo do Ministério Público e a Federação Paulista de Futebol, o torneio foi iniciado e o clube que mais pontuou foi o São Paulo, por quê? Houve a posse da nova diretoria, mostrando a seriedade e capacidade de Muricy Ramalho e a troca de comando da liderança com os atletas. O Crespo demonstrou grande conhecimento e liderança no comando da equipe e por isso foi realmente o grande campeão. Veja senhores como é importante o líder, o treinador sãopaulino era o ingrediente que faltava para se tornar o mais festejado campeão de 2021. Parabéns São Paulo”, concluiu

Liziero

Saindo da parceria Pequeninos do Jockey e São Paulo e depois revelado no CFA Laudo Natel, onde chegou aos 12 anos de idade, Liziero se destacou pela versatilidade no processo de formação e chegou ao CT da Barra Funda em 2018 para render mais opções táticas ao time. “Na base, joguei de volante, lateral-esquerdo e até na ponta”.

Luan

E a estrela que brilhou no último domingo, no Morumbi, diante do Palmeiras, foi a de Luan. Um volante que pouco chega ao ataque, mas que foi coroado, aos 36 minutos do primeiro tempo, com o gol que abriu o caminho para o título. A trajetória de Luan no São Paulo começou também no Pequeninos do Jóckey. O jogador criado no Morro Doce, favela da periferia de São Paulo,depois chegava ao CT de Cotia para tentar o sonho de ser jogador de futebol e dar uma vida mais digna à família. Desde os primeiros passos no Tricolor, o volante demonstrou uma força física diferente dos seus companheiros. Sempre com muita imposição, Luan passou a ser lapidado no centro de treinamento e muitas vezes disputou partidas em uma categoria acima da sua. De 2010 a 2018, o jogador amadureceu no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel e conquistou inúmeros títulos antes de ser alçado ao elenco principal. “Cotia foi marcante. Não só pelos troféus, mas pelo aprendizado”, conta. A trajetória pelo CFA e a transição para o time principal também renderam convocações para a Seleção Brasileira Sub-20, em 2019: disputou o Sul-Americano Sub-20, no Chile.

“Cresci e amadureci bastante no São Paulo. E sou grato ao clube por tudo. Agora, o meu grande desejo é vencer também no time principal para dar alegrias ao nosso torcedor”, revela.