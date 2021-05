Durante o período de isolamento, está cada vez mais difícil manter as crianças “tranquilas” dentro de casa. O afastamento da rotina escolar, dos amigos e dos familiares tem criado o que alguns chamam de “estresse tóxico”, no qual as crianças ficam inquietas e entediadas.

De acordo com uma pesquisa divulgada no relatório “O Poder da Brincadeira” pela Academia Americana de Pediatria (AAP), a brincadeira infantil ajuda no desenvolvimento, aprendizado, cria habilidades além de diminuir os impactos negativos do estresse.

A importância da inserção do mundo lúdico por meio de brincadeiras com as crianças é um consenso entre os médicos. Para os pediatras do Sabará Hospital Infantil, hospital especializado no atendimento de crianças e adolescentes, o ideal é que crianças a partir de seis anos realizem cerca de 60 minutos de atividade física moderada à vigorosa na maioria dos dias da semana.

E, num momento tão delicado da pandemia, o ideal é realizar essas atividades em casa. Pediatras alegam que todas as brincadeiras que mexam com o corpo das crianças, como jogar amarelinhas ou pular corda, auxiliam na saúde infantil, melhorando o sono e o humor, além de fortalecer músculos e ossos, desenvolver coordenação além de propiciar o relaxamento e as habilidades sociais.

A psicóloga e Child Life Specialist Dora Leite, coordenadora do Setor Child Life do Sabará Hospital Infantil, explica que a brincadeira é necessária em todos os ambientes em que a criança se encontra. “Brincar está diretamente ligado ao relaxamento, desenvolvimento, aprendizado, organização da rotina, além de ser um caminho para expressividade e comunicação”, explica Dora.

Dora ressalta que em casa, as crianças podem fazer várias atividades que estimulam a criatividade. “Atividades em que a criança possa criar e construir, como o uso de massinha, tinta, a argila, tecidos, papelão, estimulam o desenvolvimento das habilidades expressivas, cognitivas e motoras das crianças”.

Para os pais que não sabem como manter uma atividade por muito tempo com as crianças ou que possa incluir toda a família, a especialista dá uma sugestão. “Uma ideia é criar um projeto junto com a criança; uma construção a longo prazo como um quadro, um quebra-cabeça ou uma maquete, que faça parte da rotina dela e que possa incluir outras pessoas da família”, sugere a especialista em Child Life.

