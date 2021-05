Um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade, o Teatro Paulo Eiró tornou-se palco de imunização contra a Covid-19. Durante o mês de maio, a Orquestra Filarmônica de Santo Amaro (OFISA) realizará apresentações da marquise do teatro, trazendo uma mensagem de esperança e alegria para os paulistanos que forem se vacinar no local. A intervenção tem duração aproximada de 15 minutos e acontecerá até o dia 27, às terças-feiras e quintas-feiras, sempre às 11h.

O repertório traz trilhas sonoras de filmes e também músicas brasileiras conhecidas, mas varia a cada apresentação. Os profissionais da OFISA se revezam em grupos de quatro a cinco integrantes por dia, evitando aglomerações entre eles.

Por esse mesmo motivo, o público não tem acesso ao local de onde eles se apresentam: é orientado a permanecer em fila, com a distância determinada pelos membros da equipe de vacinação, aguardando o atendimento no interior do teatro. Uma pessoa só recebe autorização para entrar no local quando outra sair do mesmo. O tempo de apresentação dos músicos também é curto, para impedir acúmulo de cidadãos na calçada do Paulo Eiró.

As canções escolhidas foram pensadas de acordo com a faixa etária das pessoas em fase de vacinação. “Pensamos em músicas que marcam momentos de alegria, que possam trazer uma sensação de lembrança boa e que levantem o astral das pessoas que estão lá para serem imunizadas.”

A regente explica que sempre notou um semblante de preocupação nas pessoas quando vão se vacinar e quis mudar isso. “A música tem essa função de recarregar, fazer com que o público se sinta energizado, trazer alto astral” afirma Silvia. “As canções, especialmente nesse momento difícil da pandemia, podem ser um instrumento para cicatrizar a alma, para nos fortalecer.”

Serviço: Teatro Paulo Eiró – . Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro, São Paulo – SP. De 4 a 27, às terças e quintas, às 11h. Gratuito.