Voltado para o setor de bares e restaurantes, o Projeto Ruas SP autoriza atendimento em espaços nas vias e em calçadas. Os parklets, que antes não poderiam servir de espaço de atendimento, agora também estão autorizados. Moradores enviam posicionamento sobre a medida.

Em virtude da pandemia, o setor de bares e restaurantes sofreu uma queda na demanda. Em virtude da disseminação do vírus em locais fechados, a população está com medo de retomar a frequência nos locais. Assim, a Prefeitura autorizou o atendimento em vias e calçadas.

Moradores locais trazem depoimentos sobre os efeitos da medida

“Vocês não têm sossego mais por aí! Como lastimo! Tenho acompanhado o desrespeito que se tem com quem reside, por vezes há muitos anos em Pinheiros e Vila Madalena, bairros onde morei minha infância toda e juventude. Por isso mesmo está ainda na minha mente como era bom morar aí, e comparo com essas notícias e publicações que vejo, com muita tristeza! Espero muito que vocês consigam impor ordem e respeito por quem só quer morar com tranquilidade, segurança e paz! ”E.S.

“Falta manifesto de Pinheiros.”B.D.P.

“Hoje já é difícil caminhar nas calçadas porque alguns estabelecimentos não respeitam o espaço livre que é obrigatório deixar. Imaginem quando eles puderem explorar a rua ainda. Pessoas em cadeiras de rodas, idosos, pais com carrinho de bebê, não conseguirão circular com segurança.” R.B.

“Isso é para vermos o nível dos administradores municipais e vereadores que são coniventes com estas barbaridades.” H.P.

Ruas SP

O projeto estava limitado num primeiro momento a um total de 40 vias na cidade, que seriam definidas pelo município a partir de uma série de critérios. A novidade é que, a partir de agora, bares e restaurantes de todas as regiões poderão manifestar interesse em participar do Ruas SP. A ideia é levar o projeto também para áreas mais afastadas do centro.

A adesão ao Ruas SP é uma opção, e não uma obrigação. A Prefeitura não cobrará taxa pelo uso desses espaços, porém, o custo para instalação do projeto será dos estabelecimentos. Até para ajudar a viabilizar essa iniciativa, a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), com base na Lei Cidade Limpa, regrará a possibilidade de inserção de marcas e logotipos de patrocinadores em comunicados instalados no local que tragam orientações e esclarecimentos públicos relacionados ao enfrentamento do novo coronavírus.